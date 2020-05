Entre dudas y precauciones, algunos deportes comienzan a reactivarse en los Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Después de un abril de sequía deportiva, los aficionados tendrán la oportunidad de ver de nuevo eventos en vivo en Estados Unidos, en un primer ensayo sobre la viabilidad de competir bajo la amenaza del coronavirus.

Mientras las grandes ligas profesionales como la NBA, la MLB y la MLS siguen suspendidas indefinidamente, algunos deportes individuales como el tenis y las artes marciales mixtas han comenzado a organizar eventos sin público aprovechando la flexibilización de las restricciones frente a la pandemia en algunos estados como Florida.



En el caso del tenis, mientras los circuitos ATP (masculino) y WTA (femenino) siguen suspendidos, cuatro de los 60 mejores jugadores del mundo se reunirán entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo del 2020 en un club privado de West Palm Beach (sur de Florida) para enfrentarse en la UTR Pro Match Series.



Tres de los participantes serán los estadounidenses Reilly Opelka (puesto 39 del ránking ATP) , Tennys Sandgren (55) y Tommy Paul (57) . El cuadro iba a ser completado por el tenista italiano Matteo Berrettini (8) pero los organizadores reportaron este lunes que, a causa de un esguince de tobillo, será sustituido por el polaco Hubert Hurkacz (29) .



Los organizadores del minitorneo, que planean celebrar otro con tenistas femeninas del 22 al 24 de mayo, han recalcado que cumplirán con los protocolos de prevención del virus.



El torneo prohibirá los apretones de mano, la participación de niños recogepelotas y de jueces de línea.



“ Jugaría al tenis con un traje de materiales peligrosos, tan solo para poder competir. Estoy impaciente ” , declaró la semana pasada Sandgren, quien tenía planeado hacer en coche el trayecto de 12 horas entre su casa en Nashville (Tennessee) y West Palm Beach.