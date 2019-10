La espera del nuevo seleccionador llena de ansiedad a ecuatorianos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La espera para la contratación del nuevo seleccionador de mayores por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que reemplace al colombiano Hernán Darío Gómez, que salió tras la Copa América de Brasil, llena de ansiedad y presión el ambiente en Ecuador.

El desfile de nombres para ocupar el banquillo ecuatoriano, con la gran responsabilidad de armar un equipo en renovación absoluta, y con un déficit económico confirmado por la nueva administración de la FEF, incrementan las dudas y temores.



Los ecuatorianos esperan que su equipo se clasifique sí o sí para el Mundial de Catar 2022 tras las participaciones en los de Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014, pero el retraso en la contratación del nuevo entrenador no facilita las cosas.



La lista de aspirantes, que comenzó con el seleccionador alemán Jurgen Klinsmann, se ha extendido a los argentinos Santiago Solari, José Pekerman, el español Fernando Hierro, el italiano Gianni De Biase y el ecuatoriano Paul Vélez, entre otros.



Sin embargo, los directivos de la FEF, comandados por Francisco Egas, han evitado referirse a nombres de candidatos, con excepción de Klinsmann, dado por el directivo Carlos Manzur, pero como una posibilidad.



La lista de nombres se amplía mucho más en las redes sociales, donde se asegura de "fuentes fidedignas" dentro de la FEF una variedad que ni la propia organización conoce.



El propio Egas asevera, desde que se marchó Gómez, que "faltan pequeños detalles" para "anunciar" el nombre del nuevo seleccionador y así dar inicio a un proyecto que vaya con el propósito deportivo, ético y moral de la actual administración de la FEF.



Previo al partido de la reciente derrota por 6-1 ante Argentina, en España, Egas adelantó que lo más probable es que el nuevo técnico estaría observando a la selección, y como apareció en el estadio el italiano De Biase, que está sin equipo, de inmediato se lo ha relacionado con el proyecto de la FEF.



El tiempo pasa y la ansiedad crece sobre todo porque el seleccionado dirigido en forma interina por el argentino Jorge Célico, que infló de esperanza a los aficionados locales tras imponerse por 1-0 a Perú y por 3-0 a Bolivia, cayó aparatosamente ante Argentina.



Célico, que llevó al seleccionado sub 20 al título del Sudamericano de Chile y a la medalla de bronce en el Mundial de la categoría en Polonia, prácticamente se despidió en España del equipo absoluto para enfrascarse al proyecto con la sub 23 con miras al Preolímpico de Colombia en enero próximo.



Tras los tres amistosos recientes, los directivos de la FEF han señalado que tienen prácticamente establecido el enfrentamiento contra Colombia para las fechas FIFA de noviembre próximo.