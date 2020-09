El DT Pablo Repetto considera que River Plate volverá a la Copa con menos desgaste que Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

La cantidad de partidos que acumulará Liga de Quito -al igual que el resto de clubes ecuatorianos- podría ser un factor en contra en la reanudación de la Copa Libertadores 2020. Así lo admitió el DT albo Pablo Repetto, en una entrevista concedida a TNT Radio, de Argentina.

Desde que la LigaPro reanudó sus actividades ya han transcurrido siete fechas y la 'U' se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones. Pero, uno de sus próximos rivales en el torneo regional, River Plate, llegará sin cotejos y saliendo de una especie de pretemporada debido a que en Argentina aún no comienza el torneo local.



"Van 11 fechas y nosotros terminamos con la pandemia en la cuarta fecha (cuando se paralizó todo). Hoy estamos primeros, a falta de cuatro fechas, para pelear la primera etapa. Y en la Copa estamos parejos y aún deberá definirse la clasificación", expresó Repetto al medio gaucho.

"A nosotros con River nos tocará en octubre. Quizás llegará con los dos partidos de Copa ante Sao Paulo y Binacional. Nosotros llegaremos con la seguidilla, esos partidos que te van desgastando, cuando se empiezan a acumular. Tuvimos que rotar mucho, sumado al cansancio. No se presenta el equipo que uno espera", analizó el estratega charrúa.



Liga se enfrentará el martes 15 de septiembre con Binacional, en Perú. Luego se enfrentará al Sao Paulo el martes 22. A la siguiente semana, el martes 29, otra vez se medirá al elenco peruano y para el 20 de octubre, recién visitará a River Plate. Pero, se prevé que para esa fecha en Argentina aún no se inicie la Superliga argentina. En Perú, Brasil y Ecuador ya están en competiciones locales.



"River llegará con tres partidos oficiales, llegará de mejor manera. Le darán una adaptación y un descanso óptimo contra nosotros. Tendremos que evaluar la forma en la que lleguemos de acuerdo a la realidad en ese momento y veremos qué priorizaremos", anticipó Repetto.