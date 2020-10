El DT Lionel Scaloni adelanta que Argentina "no tendrá un juego vistoso" contra Ecuador, por las eliminatorias

LEA TAMBIÉN

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, dejó en claro que su aspiración es llegar al Mundial de Catar 2022, pero también admitió que el camino será complicado, empezando por Ecuador. Ambas selecciones se enfrentarán este jueves 8 de octubre, en el estadio La Bombonera, a las 19:30.

Durante una conferencia de prensa, el miércoles 7 de octubre, el estratega de la albiceleste sostuvo que "las eliminatorias son complicadas, el que dice que van a ser fáciles está equivocado. Hay que ir fecha tras fecha, valorando la dificultad que tiene ir a jugar a diferentes lugares".



Por ello, dejó en claro que seguramente su equipo no será vistoso en su juego, porque su principal propósito será ganar los partidos.



Factores como la paralización del fútbol por el covid-19, la falta de entrenamientos y amistosos previos al inicio de las eliminatorias, y el regreso paulatino a las competiciones de parte de los jugadores influirán en el rendimiento colectivo.



"El fútbol hoy pasa totalmente a un segundo plano. Ojalá le podamos dar una alegría a la gente, todos queremos ganar. Pero el resultado de mañana no cambiará la realidad que estamos viviendo", aseguró.



Mientras que sobre Ecuador, Scaloni sostuvo: "Nosotros intentamos jugar siempre de la misma manera, sea quien sea el rival. Tenemos muy claro el equipo que nos toca enfrentar".