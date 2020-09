El DT Gustavo Alfaro pide disciplina, orden y entrega a los seleccionados

LEA TAMBIÉN

El entrenador Gustavo Alfaro anunció que todos los futbolistas ecuatorianos tienen la opción de ser convocados a la selección nacional de fútbol, pero les pidió disciplina, orden y amor por el equipo.

El argentino hizo esta revelación luego de una consulta que hizo a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), acerca de si algún jugador tiene prohibición de integrar la Tricolor. "Pregunté si hay una prohibición y me dijeron que no. Todo jugador que esté jugando en cualquier parte del mundo, puede ser citado a la Selección".



El DT hizo la consulta por los antecedentes de un grupo de jugadores ecuatorianos involucrados en el escándalo del piso 17, cuando se reunieron luego de ser eliminados de la Copa América de Brasil 2019 en una habitación. Según directivos, en la reunión hubo alcohol.



También formuló la inquietud por jugadores como Felipe Caicedo, quien renunció a la Selección ecuatoriana luego de que la FEF despidiera al entrenador Gustavo Quinteros.



Así, con la respuesta clara, Alfaro dijo que todos pueden ser citados. Sin embargo, reparó en que los jugadores deben llegar a la Tricolor por orgullo y amor por representar al país. "A la Selección no se viene por plata", expresó.



“Me encantaría que un jugador se muera por ser citado a la Selección. No hay nada más lindo que cuando cantan el himno con la mano en el escudo, ese es el privilegio de muy pocos y a lo mejor no nos damos cuenta", declaró el argentino en su intervención ante la prensa, cuando recibió una camiseta de la Selección, el 7 de septiembre del 2020.



¿Y si se presenta un nuevo escándalo en la Tricolor? Ante ello, el DT dijo que exige respeto, orden y disciplina. "La manera de establecer las normas, es con orden y disciplina, dentro de un marco de respeto absoluto. Siempre digo que las camisetas tienen números, no nombres. La cancha no miente y el césped es el que devuelve la realidad de los jugadores".