Esteban Dreer negó que se haya peleado con Insúa y reveló por qué le dijo que no al Deportivo Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El golero Esteban Dreer cerrará la temporada en Liga de Portovejo. el experimentado golero argentino retornó a la titularidad después de seis cotejos fuera de la lista de convocados. En una entrevista en Radio Huancavilca confesó las razones de su suplencia.

Dreer reveló que hubo disgustos con el entrenador, pero nunca un enfrentamiento o una falta de respeto entre los dos argentinos. Aseguró que se dijeron muchas cosas al rededor de su suplencia y que eso se debía manejar a puertas adentro del club.



“No hubo ninguna falta de respeto entre Insúa o yo, se dijeron muchas cosas, pero hubo una situación normal. Después, el tema de no jugar pasa por decisión del técnico, mi relación con él es profesional”, dijo el golero que además recuperó la banda de capitán.



Sobre su rechazo a la oferta del Deportivo Cuenca, Dreer aseguró que decidió permanecer en la capital manabita por gratitud al club que lo acogió cuando salió de Emelec. Además no veía prudente irse de la institución de esa forma.



“Me llamaron del Deportivo Cuenca, pero a pesar de que me gusta mucho la ciudad, no me iba a ir sólo por dos meses. Me llamó Guillermo Duró y a él le tengo mucho respeto y agradecimiento. Fue quien me trajo a Ecuador, pero entendió”, dijo el 'Rifle'.





Sobre Emelec y su bajo rendimiento, aseguró que será cuestión de tiempo que se acoplen los jugadores. Para él, el club donde fue cinco veces campeón vive un complejo recambio.



“Tienen un plantel bueno, pero de jugadores jóvenes. Eso requiere tiempo para que funcione, ese recambio toma tiempo, tal vez el próximo año Emelec vuelva a ser el mismo”, puntualizó.