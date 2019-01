Doumet y Egas apuntan a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 

LEA TAMBIÉN

Las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se realizan hoy, 31 de enero del 2019, durante el Congreso Ordinario. Los candidatos que encabezan las listas son Selim Doumet y Francisco Egas. Aquí sus propuestas.

Selim Doumet dirige la Asociación de Fútbol del Guayas y ahora busca ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su lista está conformada por Omar Estupiñán, Pedro Peña, Alberto Jara, Andrés Báez, Alfonso Solórzano, Vicente Crespo, Favián Aguilar y Adolfo Valarezo.

Este empresario guayaquileño estructuró un plan de trabajo enfocado en cinco aspectos, que serían financiados con recursos que llegarían de la FIFA y de la Conmebol.



“Hemos preparado un bosquejo de los proyectos y a dónde queremos apuntar a ciertas cosas específicas con las iniciativas Fordward (FIFA) y Evolution (Conmebol)”.



Para el desarrollo del ámbito deportivo está incluido el contrato de derechos de TV. Sobre este último tema, Dou­met afirmó que en sus planes está revisar el contrato con los actuales dueños de los derechos de TV. Eso sí, respetará el acuerdo que hizo la FEF.



El candidato por la lista 2 asegura que su cercanía con la actual dirigencia de la FEF no interfiere en este proceso electoral. Doumet no descartó que haya tenido contacto con Álex de la Torre, actual vicepresidente de la Ecuafútbol.

Asegura que hay cercanía y que su lista no tiene contemplada la idea de incluirlo en el Directorio o comisiones en caso de ganar los comicios.“Hay cercanía con muchos dirigentes de la FEF actual y dirigentes de clubes. Lo que haya hecho el ingeniero De la Torre, por su preferencia personal, no nos compete. En este caso no fue un pedido mío al ingeniero que llame al señor Carlos Galarza (dirigente de la Aso. Morona Santiago), pudo haber sido su iniciativa, misma que yo desconocía”, aclara el candidato sobre una supuesta asesoría.



Una de las misiones que contempla su plan es recuperar la credibilidad y el prestigio de la FEF. Él sus colaboradores afirman que con el trabajo diario y la imparcialidad podrán restaurarla. Pero eso se verá solo con el día a día.

El dirigente guayaquileño aprovechó también para desmarcarse de su parentesco con Nassib Neme. Incluso han insinuado que el presidente de Emelec estaría detrás de su candidatura. Ante estas acusaciones, afirmó que sabe diferenciar el ámbito personal y profesional. Así como lo ha hecho como presidente de la Asoguayas.

“Hay que ser maduro para separar el lado personal del profesional. En este último soy presidente de Asoguayas, lo que quiere decir que soy presidente para todos los clubes y no solo para unos cuantos. Así mismo, seré presidente de la FEF para todos, no solo para Emelec”, afirma.



En sus planes está realizar auditorías desde el primer día que asuma como máximo dirigente de la Ecuafútbol. Incluso asegura que se pedirá un informe de la gestión de este organismo de los últimos 20 años, cuando empezó la administración de Chiriboga.



“Las auditorías deben hacerse desde el primer día que asumamos y deben abarcar los últimos 20 años”, dijo.



A Doumet le molestó que FIFA alterara el sistema electoral de forma.

Pero, confía que su plan tenga la aceptación de los clubes y las asociaciones para las elecciones que se realizan hoy. “Hemos demostrado que nuestra lista está llena de personas jóvenes y con experiencia. Ofrecemos una visión de modernización”, aseguró.

Francisco Egas (foto) busca la presidencia de la FEF. / Mario Faustos / EL COMERCIO

Auditoría a la FEF y capacitación, los sustentos de su campaña

Francisco Egas y su binomio Jaime Estrada se establecieron en Guayaquil en el último mes. Desde ahí, han impulsado su campaña para intentar ganar las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) con una oferta que incluye capacitaciones a directivos y árbitros y auditorías al organismo.

Egas, quien se presenta como el candidato a la presidencia del Directorio por la lista 1, se excusó de dar su criterio a este Diario, según indicó por falta de tiempo. Su discurso recalca en “generar un cambio” en la Ecuafútbol.

El empresario florícola, Director Ejecutivo del club Universidad Católica y sobrino del banquero Fidel Egas, fue suspendido en el 2013 de su cargo de gerente deportivo de la ‘Chatolei’.

Ocurrió después de sus críticas a las decisiones de la Federación que dirigia Luis Chiriboga Acosta, quien era presidente del organismo y que ahora está preso en Latacunga por lavados de activos. Antes, lo había criticado por la resolución de la FEF de asumir el control de los derechos de televisión.



Las críticas a la gestión del extitular de la Ecuafútbol se mantienen. Por ello, recalcó en entrevistas a radios y canales de televisión, que la auditoría a la FEF es uno de los puntos claves para el nuevo período de cuatro años.

En ese sentido, expresó que desconoce el estado financiero del organismo del balompié local. “Las finanzas se han llevado con secretismo. Intuimos que la FEF tiene problemas económicos”, expresó en la presentación de su candidatura, el 24 de enero pasado, en Guayaquil.

Ahí, fue apoyado por José Cevallos, presidente de Barcelona, y Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva de Liga, y de otros clubes.

Ellos forman parte del grupo de directivos, que impulsaron la creación de la Liga Pro, quienes apoyaron su postulación desde el año pasado.



Además de Estrada, su lista está conformada por Michel Deller (Independiente del Valle), Carlos Manzur (Barcelona) y Carlos Galarza (Asociación de Morona Santiago), quienes han sido postulados para vocales principales.



Su propuesta consta de 13 puntos. Además de la auditoría y las capacitaciones, expone la digitalización de los procesos de la FEF. Para ello, plantean que las reuniones del organismo se transmitan a través de plataformas digitales.

Otra de sus propuestas es crear una Comisión del fútbol femenino y una Segunda División. Esto luego de que la LigaPro se encargara de la administración solo de la Primera categoría.



Con ello, mantiene su ‘slogan’ de un cambio total. Sin embargo, el directivo admitió que sería “irresponsable decir que se cambiará todo o que no se modificará nada”.



“Lo primero será establecer la imagen de la FEF. Fijar los objetivos deportivos e institucionales y los cambios. Luego, hacer un relevo del personal. Saber quiénes están a tono con los objetivos nuestros”, dijo a Radio Huancavilca.



¿Y la Selección? Él y su binomio se mostraron partidarios de respetar el contrato establecido con el colombiano Hernán Darío Gómez, entrenador de la Tricolor.



Además, plantearon la creación de un modelo de la camiseta de la selección, escogida por los ecuatorianos.