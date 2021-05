El Dortmund, sin Haaland, se clasifica con goleada a la final de la Copa

El Borussia Dortmund, que tuvo que prescindir de Erling Haaland por problemas musculares, se clasificó este sábado a la final de la Copa de Alemania al golear al Holstein Kiel por 5-0 en un partido que dominó a placer y que sentenció antes del descanso.

El Kiel había sido la sorpresa de la competición -eliminó al Bayern en octavos-, pero llegó a semifinal falto de ritmo tras haber pasado por dos fases de cuarentena debido a brotes de coronavirus y el Dortmund no tuvo piedad.



La primera alarma la dio un centro al área pequeña de Raphael Guerreiro en el minuto 4 que Marco Reus no alcanzó a conectar por muy poco. La resistencia del Kiel se rompió en el minuto 16 cuando Giovanni Reyna abrió el marcador con un remate con la pierna derecha a pase de Jadon Sancho.



Después todo ocurrió muy rápido. En el minuto 23 Reyna marcó el segundo, tras pase de tacón de Guerreiro, que se había asociado antes con Reus para llegar al área. En el 26, a pase de Emre Can, marcó el tercero.

El Kiel trató de ofrecer resistencia y dio señales de vida con un remate al poste de Riise en el minuto 27, pero en el 32 llegó el cuarto por medio de Thorgan Hazard.



El gol de Hazard surgió de una fase de posesión del Kiel que terminó en una mala devolución desde la raya central. Hazard aprovechó para robar la pelota, llegar al área y marcar con la izquierda.



El quinto lo hizo, en el 42, Jude Bellingham con un remate desde fuera del área que pegó en un defensa. Antes el Dortmund había tejido una combinación dentro del área que terminó con un pase atrás de Sancho para Bellingham, que tenía mejor ángulo de disparo.



El Dortmund combinaba a placer y, además, daba muestras de gran efectividad ante la portería contraria. Con el 5-0 el segundo tiempo era cuestión de trámite y el Dortmund se permitió sacar a Reyna, tras su doblete, para dar paso a Julian Brandt.



Más tarde, en el minuto 62, Mateo Morey entró por Lucasz Piszczek, Thomas Delaney por Can y Reinier por Reus. El Dortmund administró el resultado y reservó jugadores para la próxima jornada de la Bundesliga. Morey se lesionó en el minuto 74 y tuvo que ser sustituido por Thomas Meunier.