Dorados de Sinaloa cayó en el debut de a Liga Expansión, en México, con el tricolor Djorkaeff Reasco de titular

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dorados de Sinaloa cayó en condición de local (2-1) ante el Celaya, en la primera jornada de la Liga Expansión, en México. El partido se jugó la noche del martes 18 de agosto del 2020, en el estadio Banorte.

Daniel Zamora (67’) y Sergio Vergara (89’) le dieron la victoria al Celaya. Gabriel Zanatta (65’) descontó para los locales. En el ‘Gran Pez’, el ecuatoriano Djorkaeff Reasco fue titular. Jordan Rezabala no entró en la convocatoria.



A pesar de la titularidad, no fue un gran partido para el ariete de 21 años, e hijo de Néicer Reasco, histórico exjugador de Liga de Quito. Salvo un remate que salió apenas desviado al 42’, no tuvo mayor participación ofensiva y pasó desapercibido. Por eso, en el inicio de la etapa complementaria, el DT David Patiño lo sustituyó por el colombiano José Zúñiga.



La variante le dio resultados al entrenador mexicano, pues el cafetero fue coprotagonista en el tanto de apertura. A los 67’ realizó un remate con potencia que fue rechazado por el golero del Enrique Cedillo. El rebote quedó en los pies del juvenil Gabriel Zanatta, quien aprovechó para poner el 1-0.



Pero la alegría en Dorados duró poco. A jugada seguida, Daniel Zamora (67’) conectó de cabeza un centro de Sergio Vergara, y puso el empate a favor de los ‘Toros’. Con el 1-1 en el marcador, ambos equipos buscaron el tanto de la victoria.



Al 87’, el árbitro pitó penal a favor del Celaya, tras una falta de Iván Tona sobre Vergara. El ariete chileno asumió la responsabilidad y con un potente remate al centro puso el definitivo 2-1.



En la próxima jornada, el Dorados de Sinaloa visitará el Estadio Tecnológico de Oaxaca, para jugar con el Zacatepec XXI, el martes 25 de agosto.