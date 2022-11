¿Cuándo se juega la última fecha de la Champions League?

Neymar (der.) celebra con sus compañeros del PSG Lionel Messi, Kylian Mbappe (izq.), en Champions League, el 14 de septiembre del 2022. Foto: EFE

El martes 1 de noviembre y el miércoles 2 de noviembre del 2022 se jugarán los partidos de la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

En la instancia a jugarse existen equipos que ya están clasificados, mientras que otros aún buscan acceder hacia los octavos de final. Entre las disputas también hay clubes que desean un lugar en la UEFA Europa League y aquellos que se encuentran eliminados.



Entre los planteles de renombre de Europa que ya se encuentran clasificados están el Liverpool, el Inter de Milán, el Bayern Múnich, el Real Madrid, el Chelsea, el Manchester City y el París Saint Germain (PSG).



Los grupos también han dejado sorpresas como la eliminación del Atlético de Madrid, el FC Barcelona y la Juventus. Tales escuadras, acostumbradas a ser animadoras del torneo, deberán pelear por un boleto hacia el segundo campeonato continental de importancia.



Entre los cotejos más atractivos se presenta el de PSG y la 'Juve'. Asimismo, están los de Liverpool vs. Napoli o Bayern vs. Inter.



Con respecto al Bayer Leverkusen de Piero Hincapié, el conjunto alemán forma parte de los eliminados. Los farmacéuticos son últimos en su llave con cuatro unidades, mas aún guardan la esperanza de ingresar a Europa League. Su siguiente partido será ante el Brujas.

Última fecha de Champions League

Martes 1 de noviembre de 2022

Partido: Porto vs. Atlético de Madrid.

Hora: 12:45.

Transmisión: ESPN 2 y Star +



Partido: Bayer Leverkusen vs. Brujas.

Hora: 12:45.

Transmisión: ESPN y Star +



Partido: Bayern Múnich vs. Inter de Milán.

Hora: 15:00.

Transmisión: ESPN 2 y Star +



Partido: Liverpool vs. Napoli.

Hora: 15:00.

Transmisión: ESPN y Star +



Partido: Marsella vs. Tottenham.

Hora: 15:00.

Transmisión: ESPN 4 y Star +



Partido: Rangers vs. Ajax.

Hora: 15:00.

Transmisión: Star +



Partido: Viktoria Pilsen vs. FC Barcelona.

Hora: 15:00.

Transmisión: Fox Sports 2 y Star +



Partido: Sporting Lisboa vs. Frankfurt.

Hora: 15:00.

Transmisión: Fox Sports 3 y Star +



Miércoles 2 de noviembre

Partido: Real Madrid vs. Celtic.

Hora: 12:45.

Transmisión: ESPN y Star +



Partido: Shaktar Dontnesk vs. RB Leipzig.

Hora: 12:45.

Transmisión: ESPN 2 y Star +



Partido: AC Milán vs. RB Salzburgo.

Hora: 15:00.

Transmisión: Fox Sports 2 y Star +



Partido: Maccabi Haifa vs. Benfica.

Hora: 15:00.

Transmisión: Star +



Partido: Copenhague vs. Borussia Dortmund.

Hora: 15:00.

Transmisión: Fox Sports 3 y Star +



Partido: Manchester City vs. Sevilla.

Hora: 15:00.

Transmisión: Star +



Partido: Juventus vs. PSG.

Hora: 15:00.

Transmisión: ESPN y Star +



Partido: Chelsea vs. Dinamo Zagreb.

Hora: 15:00

Transmisión: ESPN 2 y Star +

