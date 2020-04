Doctoras y nutricionistas están a cargo de la salud de los futbolistas

LEA TAMBIÉN

Mediante la recepción de fotografías o por estados de Whatsapp e Instagram, Gabriela Llerena, la nutricionista de Sociedad Deportiva Aucas, evidencia cómo los futbolistas se están alimentando en este tiempo de aislamiento voluntario para evitar la propagación del covid-19.

Y es que hace un poco más de dos semanas, la función de Gabriel Llerena, de 27 años de edad, era elaborar menús pre y pos- partidos, educar a los jugadores en temas de nutrición, hidratación, valorar cambios en la composición corporal y sugerir dietas específicas para quien lo requiera.



A poco de cumplir cuatro años de formar parte del club oriental, ella ya conoce los pesos, estaturas, diámetros óseos, perímetros, aversiones alimentarias y otras pautas necesarias para orientar en alimentación, nutrición y bienes­tar a los futbolistas.



Comenta que al inicio le costó ser aceptada y que los deportistas comprendan que ella sería la profesional encargada de su alimentación. Ahora procura mantener una relación basada en la confianza para que ellos puedan consultarle o solicitarle sin problema las guías, de acuerdo con sus diferentes necesidades.



Según el ritmo de ejercicios que llevan para mantener la parte táctica, lo primero en lo que la nutricionista se fija es en la distribución de los alimentos dentro del plato; deben contener vegetales, carbohidratos y proteínas. Recomienda, además, el descanso pleno como parte fundamental y la hidratación.



Su objetivo es que el futbolista sepa que el rendimiento en la cancha, la incidencia, prevalencia de lesiones y el mantenimiento de la salud a largo plazo depende mucho de las elecciones alimentarias. “Es una responsabilidad muy grande, difícil de conseguir pero no imposible”, afirma.



Una buena alimentación va de la mano del bienestar, no solo físico sino también mental, así resalta la deportóloga del Macará, Margarita Pico. Desde que el aislamiento se inició envía constantemente indicaciones, consejos de prevención y de salud para los deportistas, vía Whatsapp.



Antes hacía lo mismo pero también estaba con ellos en los entrenamientos y partidos, pendiente y dispuesta a socorrer cualquier inconveniente o lesión. Trabajando conjuntamente con los demás profesionales del equipo.

Aunque la socialización por el canal virtual se hace las 24 horas en los 7 días de la semana, comenta que la comunicación se ha reducido.



No obstante, añade que hasta el momento todos están saludables y sin ninguna novedad. Las recomendaciones de salud varían de acuerdo con la intensidad del entrenamiento. Se sugirió que subieran la intensidad de trabajo y que bajasen los tiempos. Pico comenta, además, que los deportistas consumen vitamina C, ácido fólico, complejo B, magnesio, calcio y zinc.



“Esperar que al volver no existan diferencias de salud o de estado físico es imposible. Por ello, antes de iniciar el campeonato se debe realizar una pretemporada para evitar lesiones y retomar el ritmo normal”, concluye.

Controles similares realiza la nutricionista del Independiente del Valle, Sara Rivera. Ella inicia su jornada verificando el peso de cada futbolista, según eso elabora el plan de alimentación de cada uno.



El objetivo es el mismo, que mantengan su composición corporal para evitar desfases bruscos. Mediante el plan de contingencia que elaboraron junto con entrenadores y médicos del campeón de la Copa Sudamericana, “se busca que los jugadores regresen, no a empezar desde cero o en menor nivel, si no con una capacidad física aceptable”, señala.



Actualmente, las tres profesionales de la salud se encuentran pendientes y guiando a los futbolistas por sí ocurre algún inconveniente. También sugieren cambios de productos, por ejemplo, dulces por alimentos saludables en caso de ansiedad u otros síntomas que se puedan presentar durante este periodo de aislamiento por la cuarentena.