Presidente del Comité Olímpico  afirma que hay 12 deportistas que dieron positivo para covid-19

Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), que unos doce deportistas que pertenecen al Plan de Alto Rendimiento dieron positivo para covid-19.

“Tengo el reporte de la parte médica. No ha pasado a mayores, pero son alrededor de unos doce deportistas con positivo para covid-19”, dijo Morán, este viernes 19 de junio del 2020, a la agencia EFE.



El médico del COE, Pablo Sarmiento, declaró a este medio, que desde marzo hasta la primera semana se junio se realizaron encuestas entre los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos y otros que están en proyectos para lograr su cupo.



“Algunos contestaron que sintieron alguna sintomatología y otros nos contaron que se hicieron la prueba para covid-19”, dijo el galeno. Añadió que algunos dijeron haber tenido síntomas y otros no y que de los 12 casos citados por Augusto Morán, “11 están en Ecuador y 1 en el extranjero”.



En la Secretaría del Deporte, que lleva adelante el Plan de Alto Rendimiento, llamó la atención esta declaración porque “el único caso confirmado es el de Samantha Arévalo, quien se entrena en Francia. Ella se hizo el examen antes de volver a las prácticas y se confirmó que sí sufrió covid-19 en marzo pasado”, dijo el doctor Marco Chango.



Sin embargo, dijo que ha solicitado una copia a la deportista para tener constancia de este positivo pero aún no le ha llegado. A nivel nacional, de las pruebas realizadas en Ecuador, solo existe un caso confirmado. Se trata de un nadador, que está en Guayaquil, y que no tiene proyección de llegar a Juegos Olímpicos.