Djorkaeff Reasco usará el histórico dorsal 16 y recibió consejos de Barcos

Djorkaeff Reasco volvió a Liga de Quito después de una temporada irregular en Dorados de Sinaloa. El delantero quiteño llegó al club mexicano en condición de préstamo y retornó al país con la misión de pelear la titularidad.

La tarea es compleja, porque al frente tendrá a Luis Amarilla y a Cristian Martínez Borja, goleadores de las temporadas 2019 y 2020. Sin embargo sueña con esa posibilidad.



La sensación de volver al país fue especial. En el club y en el complejo lo recibieron fraternalmente. En Liga se formó como jugador y debutó como profesional junto a su padre Néicer.



“Espectacular, el recibimiento fue genial, con todo el staff de Liga, las señoras de la cocina, toda la gente de Liga, mis compañeros… Fue algo que me llenó de mucho cariño”, inició Djorkaeff Reasco, en una entrevista en Área Deportiva.



Reasco aseguró que nunca quiso salir de Liga y que a inicios de este 2021 se especuló de que quería irse del plantel. Sin embargo su objetivo es pelear el puesto.



“Al principio del año se habló mucho de que yo quería irme a préstamo, era porque muchos equipos preguntaron por mí pero mi objetivo fue pelear siempre en Liga. Creo en mis condiciones y creo que soy capaz de ganarme el puesto a pulso”, dijo.



Eso sí, sabe qué es lo que le gusta al DT Pablo Repetto. Lo conoce desde el 2017, cuando se unió al plantel. Incluso jugó varios partidos bajo su dirección.



“Eso es lo que me llena de expectativas y motivación para enfrentar este 2021. Con el Profe Pablo ya nos conocemos desde que llegó a Liga , sé lo que le gusta en el juego, las diagonales, aguantar bien el balón de espaldas. Uno ya sabe lo que le gusta al DT como jugador”, agregó.



Su madurez como futbolista no fue fácil. La ventaja es que tuvo un gran maestro. Djorkaeff reconoció que aprendió de Hernán Barcos. El argentino le enseñó cómo debía pegarle a la pelota y le dio otros tips.



“Aprendí mucho de Barcos, fue capitán y siempre me cogía después de los entrenamientos y me aconsejaba, ‘tienes que perfilarte de esta forma’, ‘tienes que definir de esta manera’. Siempre hay que aprender de los mayores”, aseguró el joven delantero de 23 años.



Ahora tendrá la responsabilidad de usar la 16 que fue del 'Pirata'. Ese fue el dorsal que le entregaron a su regreso al club.



“Yo voy a usar la 16. ¿Presión? El simple hecho de jugar en Liga ya demanda presión. Jugar en Liga me ha servido bastante como para llevar un número de esa magnitud. He hablado con Pablo y quiere usarme de 9 fijo. Sólo juega con uno y le dije que voy a pelear el puesto, que voy a prepararme para pelear por el puesto de 9”, recalcó.