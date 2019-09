Novak Djokovic volverá a competir en el torneo de Tokio

LEA TAMBIÉN

El tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, volverá al circuito en el torneo ATP-500 de Tokio que comienza el lunes 25 de septiembre de 2019, casi un mes después de abandonar en el US Open por una lesión en el hombro izquierdo, informó el martes 24 de septiembre de 2019 su entorno.

El serbio, cuyo liderato en el ranking mundial está amenazado por el español Rafael Nadal, “ha comenzado a entrenarse”, declaró anónimamente uno de los portavoces del jugador, añadiendo que “la situación con su hombro (estaba) un poco mejor”.



Djokovic, de su lado, comentó en la prensa local que se entrenaba “sin dolor desde hacía ya dos días”. “Eso me permite ser optimista en cuanto al objetivo de jugar hasta el final de temporada”, dijo al diario Blic.



El serbio se vio obligado a abandonar a principios de septiembre en el US Open por unos dolores en el hombro izquierdo, durante su partido de octavos de final ante el suizo Stan Wawrinka.



Pero de inmediato afirmó que “la temporada no había terminado” para él, luego de ganar este año dos Grand Slams (Open Australia y Wimbledon) y alcanzar las semifinales en otro (Roland Garros).



Coronado en el US Open, Nadal sigue segundo en el ranking, pero su distancia con Djokovic se ha reducido hasta los 640 puntos.



El serbio también tiene intención de participar en la Copa Davis, que estrena formato este año y que se disputará en Madrid del 18 al 24 de noviembre.