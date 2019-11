Novak Djokovic: 'Lo que ha hecho Thiem se sale de lo normal'

LEA TAMBIÉN

El serbio Novak Djokovic felicitó a su verdugo del martes 12 de noviembre del 2019, el austríaco Dominic Thiem, y explicó que lo que había hecho, conectando 50 golpes ganadores, "se sale de lo normal".

"Ha sido increíble. He jugado contra él antes y conozco su juego, pero lo que ha hecho hoy ha sido fuera de lo normal. Sé que puede jugar a un alto nivel, pero lo de hoy ha sido fenomenal. Tuve que luchar y lo hice. Estoy orgulloso de haber remontado desde el 5-6, cuando sacaba para el partido", explicó.

Thiem se llevó el triunfo ante Djokovic, firmando su pase a las semifinales de este torneo, en un espectacular encuentro en el que selló 50 golpes ganadores, por los 27 de su rival.



"Creo que se mereció ganar. Ha jugado un tenis muy valiente en el que simplemente reventaba la bola. Durante todo el partido jugó como en el último punto. Solo me queda tenderle la mano y felicitarle", afirmó el serbio.



"No creo que haya vivido muchos partidos en mi carrera en los que un tenista se juega cada punto de esta manera. Fue increíble en muchos aspectos cómo reventaba la bola tan fuerte como podía. Su nivel fue altísimo. No hay mucho más que se pueda decir", agregó.



El de Belgrado se medirá este jueves, presumiblemente en sesión nocturna no antes de las 21:00 hora española, contra el suizo Roger Federer, en un mano a mano por las semifinales. El ganador pasará de ronda, mientras que el perdedor quedará eliminado.



Será el primer encuentro entre Federer y Djokovic desde la final de Wimbledon de este año en la que el suizo desperdició dos puntos de campeonato. Sin embargo, Djokovic aseguró que lo que ocurrió en aquel partido ya no importa.



Por su parte, Thiem podrá certificar la primera posición del grupo ante el italiano Matteo Berrettini, debutante en el torneo y aún sin victorias en su marcador.