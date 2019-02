Djokovic recibe un premio y asegura que busca el 'equilibrio mental'

LEA TAMBIÉN

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, fue premiado con el Laureus al mejor deportista masculino del año, el cuarto que acumula a lo largo de su carrera, uno solo por detrás del suizo Roger Federer, destacó que su objetivo real en la actualidad "es encontrar un equilibrio mental".

Djokovic, que el pasado curso se impuso, en el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon y que alcanzó la cima del circuito, después de varios meses de baja por lesión reconoció "haber descubierto la importancia de valorar otras cosas en la vida".



"Mi intención evidentemente es ganar Grand Slam y obtener el mayor número de triunfos deportivos posible. Pero lo que quiero es encontrar un equilibrio mental, una estabilidad", para poder cubrir todas las necesidades vitales.



Djokovic, que ganó el Laureus en el 2012, 2015 y 2016 y que en la carrera por el mejor deportista superó al jugador del Real Madrid Luka Modric, al futbolista francés Kylian Mbappe, al piloto británico Lewis Hamilton, cinco veces campeón del mundo de Formula Uno, al atleta keniano Eliud Kipchoge, que batió el récord mundial en una maratón y el estadounidense LeBron James, subcampeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers, se consideró como un creyente de la medicina natural.

"Soy un gran creyente en la curación natural. Respeto la forma convencional de tratar una lesión, pero creo que la cirugía debe ser la última opción", indicó el número uno del mundo, que tuvo que operarse del codo para sanar la lesión que arrastró durante meses.



Djokovic se mostró feliz por el reconocimiento de la Academia Laureus. "Este es uno de los premios más prestigiosos del mundo. Lo conceden leyendas del deporte de todo el mundo y los medios de comunicación de todos los países", dijo.

"Es un privilegio para mí haber ganado el Laureus cuatro veces", indicó el tenista serbio. "He tenido un gran año después de la lesión. Es algo increíble haber podido ganar dos Grand Slam (Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos) y llegar al número uno"



"Estar delante de deportistas tan grandes como los que hay presentes y participar y contribuir en una labor como la que realiza Laureus tiene un significado especial para mí", apuntó Novak Djokovic en Montecarlo.

El jugador serbio explicó las penurias que atravesó hasta encontrar el nivel de juego que esperaba. "El pasado año volvía de una lesión en el codo y el final de temporada fue impensable. Acabé con los triunfos en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos y terminé como número uno. Es algo que recordaré siempre"



"El premio es el reflejo del largo viaje que tuve que realizar desde Roland Garros 2016. He tenido que atravesar desde entonces hasta llegar a donde estoy ahora. He aprendido muchas cosas sobre la vida y sobre mí en todo este tiempo", dijo Djokovic, que agradeció el apoyo de su familia durante la recuperación.



El tenista balcánico pensó en la retirada. "Tuve que operarme y ahora estoy aquí, en estos premios. En momentos como este uno tiene que mirar hacia dentro. Hace un año era impensable que pudiera ganar tres Grand Slam seguidos. Mi mujer fue muy importante cuando no sabía si iba a volver a poder jugar otra vez. Pensé en abandonar. Ahora he encontrado el equilibrio"

"Este Laureus es un gran logro para mi carrera. Hace unos meses estaba fuera de las pistas. Estoy muy emocionado al verme aquí ahora con este reconocimiento después de todo lo que he pasado, los momentos difíciles.

Toda la gente que ha estado a mi lado me ha ayudado. Han confiado en mí. Este reconocimiento es un privilegio enorme", añadió."Cada temporada tienes momentos diferente. Pasas por distintas situaciones. Aprendes cosas de lo que vives y eso es lo importante", apuntó.



Djokovic reconoció que pasó por momentos de desmoralización pero que encontró el camino correcto. "No creí que iba a recuperar el mejor nivel cuando me lesioné en el 2016. Es algo que nunca se te va de la cabeza. Ganas en experiencia y en madurez. Mentalmente vuelves más fuerte. Es un desafío cada paso que das", continuó.



"Entonces me lo cuestioné todo, pensé en dejar el tenis y otras cosas. No tenía equilibrio. Sentía que me había fallado a mí mismo y me llevó tiempo volver a encontrarme", dijo Djokovic.



"Cuando logré los cuatro Grand Slams consecutivos me alivié pero no me sentí realizado. Creo que no fui capaz de disfrutarlo. Entendí que lo importante en la vida es disfrutar de cada momento, de la familia, de uno mismo. He tenido que mirar mucho dentro de mí y ahora estoy aquí. Es increíble", concluyó.