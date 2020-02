Novak Djokovic lamentó que Roger Federer no haya estado en plenitud física por una lesión en el muslo 

LEA TAMBIÉN

El serbio Novak Djokovic lamentó que su rival en las semifinales del Abierto de Australia, el suizo Roger Federer, no pudiera estar al cien por cien en condiciones físicas como consecuencia de una lesión en el muslo, el 30 de enero del 2020.

“Él volvió en el segundo set tras recibir atención médica y jugó hasta el final. Eso merece todo el respeto. Se podía ver en sus movimiento que estaba dolorido”, añadió.



El serbio, quien puede sumar su octavo título en Melbourne Park, comentó que a pesar de las molestias físicas el suizo jugó “bastante bien”.

“Atacó en la red e intentó variar el juego. No sé el grado de su lesión pero cuando tu te sientes un poco lesionado buscas tus mejores tiros, incluso más”, explicó el de Belgrado que tendrá como rival en la final al alemán Alexander Zverev o al austriaco Dominic Thiem.



“Estaba un poco tenso al principio pero al ganar el primer set me hice probablemente con la llave del encuentro, fue un punto que dio la vuelta”, agregó.

🔝 ¡PARA LA HISTORIA!

Los hombres con más finales de Grand Slam:

🎾 31 Federer

🎾 27 Nadal

🎾 26 Djokovic

🎾 19 Lendl

🎾 18 Sampras

Con más finales en total:

🎾 164 Connors

🎾 157 Federer

🎾 146 Lendl

🎾 121 Nadal

🎾 112 Djokovic

🎾 109 McEnroe

🎾 104 Vilas — Gustavo Goitía (@goitiatenis) January 30, 2020



Djokovic hizo un balance de lo que ha sido el torneo para él hasta ahora en cuanto a sensaciones tenísticas y destacó su rendimiento en la Copa ATP como preparatorio para el Abierto de Australia.



“Me he estado sintiendo y jugando. La Copa ATP fue bien para mí, pude acumular muchas horas en pista tanto en individuales como en dobles. Una buena manera de encaminar el Abierto de Australia”, afirmó.



“Solo he perdido un set hasta hora antes de disputar la final. Tengo dos días ahora sin partido y eso es bueno porque me da más tiempo para recuperar y acumular toda la energía necesaria para afrontar la final”, apuntó.

El tenista que cuenta con 16 título ‘major’ valoró el partido de Thiem frente al español Rafael Nadal (1) y dijo que “es uno de los mejores jugadores del mundo”, comentó sobre el austriaco.



“Jugó un partido increíble contra Rafa. Lo vi y definitivamente se merece estar ahí”, concluyó Djokovic.

👏👏👏 ¡SE FUE DE PIE! A los 38 años, Federer jugó ante Djokovic pese a las molestias en la espalda y la ingle. Y el serbio le agradeció haberse presentado, pese a todo. Así jamás se retiró en sus 1.513 partidos. Por eso, por su calidad, vigencia y profesionalismo, es tan grande pic.twitter.com/ivBs6dAAg6 — Gustavo Goitía (@goitiatenis) January 30, 2020