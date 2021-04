Djokovic fue eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y primer favorito del Masters 1000 de Montecarlo, cayó eliminado sorpresivamente ante el inglés Daniel Evans, nº 33 del mundo, por 6-4 y 7-5, en 2 horas y 6 minutos de juego.

Djokovic comenzó mal. Apático, sin energía, sin chispa, sin nada. Y sufrió dos roturas de servicio en el 0-3 inicial. El número 1 del mundo se limitó a devolver bolas y a esperar el fallo del rival, un David Evans que sin ser especialista en tierra no es un recién llegado y con 30 años y siendo el 33 de la lista mundial algo tenía que decir.



Pareció reaccionar el serbio y se colocó 2-3 en el marcador, pero cedió el sexto juego, que duró 10 minutos. Pese a todo y a no mejorar mucho su nivel de tenis, Djokovic empató a 4.



Evans, a lo suyo, fue capaz de apuntarse el primer set por 4-6 tras 56 minutos de juego y, sobre todo, ¡23 errores no forzados! de un desconocido Djokovic.



En la segunda manga, el primer favorito del torneo monegasco subió el nivel, puso más energía y buscó la victoria en cada punto y fruto de ello fue el 3-0, pero de nuevo llegaron los errores no forzados, la falta de profundidad y ambición en los golpes, con lo que Evans recuperó terreno perdido.



Djokovic dispuso de una bola de set que desaprovechó y a partir de ahí emergió nuevamente un Evans que hizo buenos para sus intereses los ¡22 errores no forzados! en esta segunda manga de Djokovic para acabar ganando por 7-5.



El jugador inglés se medirá en cuartos de final con el belga David Gofin, undécimo favorito, que venció al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 7-6(7).