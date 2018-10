El diseño de la camiseta de Liga por el centenario se eligió tras una investigación

LEA TAMBIÉN

El uniforme que presentó Liga de Quito por el centenario como club universitario ha tenido una gran acogida. De hecho, al otro día del lanzamiento, los hinchas de la 'U' ya publicaron fotografías en las redes sociales con la camiseta puesta.

Así lo confirmó Marathon Sports, empresa encargada de la venta y distribución. "La acogida en las tiendas ha sido excelente por parte de la hinchada". Liga usará este uniforme conmemorativo por los 100 años, durante un mes.



Los albos usaron la camiseta con la franja cruzada por primera vez en la victoria ante el Deportivo Cuenca, repetirán ante Independiente del Valle y está previsto que también la usen ante Guayaquil City, en un partido pactado para el lunes 5 de noviembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Camisetas de Liga de Quito, de distintas campañas, se mostraron en el estadio Rodrigo Paz. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Pero, ¿cómo se eligió el diseño de la camiseta? Un representante de Marathon asegura que fue un trabajo conjunto entre Puma (la marca que viste a la 'U' esta temporada) y la dirigencia "en base a una investigación previa de la historia de las camisetas de Liga (...) El uniforme evoca el pasado a través de su tradicional franja roja y el escudo original, pero se complementa con el presente por su tecnología, manteniendo los parámetros de calidad de la época actual".



"Para esta camiseta se usó tejido de punto con textura tipo pique lineal, que se usa para la confección de indumentaria deportiva de alto rendimiento. Posee una combinación de hilos micro y no micro, que dan una sensación de frescura al tacto y un buen transporte de humedad. El tejido no se deforma y se ajusta perfecto al cuerpo", informó Puma en un comunicado sobre las características de la camiseta.



Acerca de los comentarios en redes sociales, donde se ha comparado a esta camiseta con la de la selección de Perú o de River Plate de Argentina, en Marathon no han mostrado preocupación y aseguran que "la misma hinchada de Liga se ha encargado en aclarar que no es una copia de ninguna camiseta".



Esta prenda es de edición limitada, es decir que estará en las tiendas de Marathon Sports y Puma hasta agotar stock. Tiene una etiqueta con la leyenda: "En el tiempo en el espacio tu nombre sonará", además del escudo clásico UC (Universidad Central). También se la puede encontrar en la página: www.hinchamarathon.com. Cuesta USD 59,90.