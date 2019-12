Discusiones entre Schürrer y Romero, al inicio del partido

LEA TAMBIÉN

Aucas precisa ganar a Liga por diferencia de tres goles para intentar clasificarse a la final del Campeonato. Sin embargo, en los primeros minutos del partido, Liga fue un aluvión que cargó con evidente peligro en dos jugadas en apenas tres minutos: Christian Martínez Borja y Anderson Julio generaron zozobra con sus lanzamientos.

La fragilidad defensiva de los orientales dejó secuelas. Desde la zona técnica, Gabriel Schürrer, el técnico oriental, reclamó con vehemencia a los zagueros. El blanco de sus críticas fue Luis Romero, quien ya no luce la cinta de capitán, puesto que ahora ocupa Fernando Fernández.



Romero no se quedó tranquilo y desde su zona gesticuló con evidente molestia. Fueron momentos tensos.



La directiva oriental analizará la continuidad de Schürrer en la próxima temporada. Todo dependerá de si el equipo avanza de ronda o no.