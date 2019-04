Disciplina y preparación mental, claves de la clasificación de la Tri Sub 17 

LEA TAMBIÉN

El entrenador Javier Rodríguez les habló fuerte a los seleccionados Sub 17 en el entretiempo del partido ante Argentina, en Lima. Les dijo que si anotaban un gol, el arco de los gauchos se ‘abriría’ y podrían ir en busca de dos tantos más para clasificarse al Mundial.

El plan resultó al revés. Argentina se adelantó 1-0, pero el DT continuó con su mensaje desde la banca técnica. Los tricolores se repusieron y marcaron cuatro tantos, suficientes para clasificarse al Mundial.



Ese tipo de reacciones, para superar adversidades, se estimularon durante la concentración en la Casa de la Selección, antes del viaje a Lima, sede del Sudamericano Sub 17, que finalizó el domingo.



El entrenador se apoyó en psicólogos, comunicadores y entrenadores para fortalecer a sus dirigidos. “No solo fue preparación física y técnica. También trabajamos en las emociones. Ante la adversidad, el jugador debe tener poder de recuperación y mantener la perspectiva”, advirtió el estratega ecuatoriano.



También impuso normas de convivencia como el uso del celular en determinadas horas.



Los días previos al viaje a Lima, entre el 12 y el 19 de marzo, los juveniles recibieron charlas psicológicas. Los resultados se vislumbraron en la primera ronda del Sudamericano. Ante Chile, el equipo perdía 2-0 en 20 minutos, pero después hizo tres y ganó.

En la Casa de la Selección, también les habló Jorge Célico, que conquistó el Sudamericano Sub 20 con Ecuador, en Chile. Les habló sobre la importancia de defender a la Tri y clasificarse a un Mundial.



Johan Mina, quien terminó como goleador del Sub 17 de Lima con seis tantos, contó que había cierta ansiedad por seguir el ejemplo de la Sub 20.

Antes del torneo, el guayaquileño no jugó partidos oficiales cerca de un año por un conflicto con Emelec. Pero Rodríguez confió en él y lo citó. Sabía de su eficacia goleadora (en 39 partidos ha marcado 48 goles, en divisiones juveniles).

Ante los ‘albicelestes’, el domingo, Mina hizo dos de los cuatro goles de la Tri. El ariete es uno de los nueve jugadores que pasaron por la Sub 15, dirigida por el DT Luigi Pescarolo.



Esa base de jugadores se completó con otros talentos que se buscaron desde febrero del 2018. Desde entonces, se realizaron microciclos de entrenamientos.



Rodríguez primero buscó talentos en clubes de la Serie A y B. “Hicimos una búsqueda masiva en los equipos de Primera, que son los que brindan mayor competitividad”.

Después, en otros microciclos, analizó a jugadores en academias de fútbol y selecciones amateur. En total, observó unos 300 menores de 17 años de diferentes provincias.



Así, llegó a armar la nómina de 23 jugadores para el Suda­mericano, donde fueron mayoría los talentos del Independiente del Valle. Nueve jugadores de ese equipo conformaron la nómina.



Aucas, Barcelona, Católica, Delfín, El Nacional, Emelec, Liga de Quito, Liga de Portoviejo, Orense y el River Plate de Argentina aportaron con el resto de seleccionados.



Para viajar a Lima, los tricolores también recibieron un ‘media training’. Esto sirvió para que aprendieran a desenvolverse mejor ante los periodistas y el impacto de sus mensajes. También les instruyeron para que usaran las redes sociales en beneficio del grupo.

Los juveniles asimilaron las sugerencias y dejaron de postear fotos con amigos en actividades extradeportivas, en sus redes sociales. Mina, por ejemplo, subió a su cuenta de Instagram fotos durante su participación en el torneo con frases motivadoras.



Así, la Tri terminó con el premio del ‘fair play’, que se otorga al equipo que menos tarjetas recibió. Ecuador tuvo 16.



En la parte futbolística, el DT Rodríguez se apoyó en ocho personas. Su asistente Fernando Torres, el preparador físico Cristian Ayala y el preparador de goleros Miguel Santillán complementaron la táctica. Jorge Loayza recopiló información multimedia.



El médico Carlos Vela y los fisioterapeutas Hugo Terán y Françoise Rivadeneira y el utilero Stalin Delgado también formaron parte del grupo.

Con la clasificación, el equipo tiene nuevas perspectivas. Los jugadores retornaron ayer y tendrán descanso algunos días antes de ir a sus clubes.

Jaime Estrada, vicepresidente de la Ecuafútbol, indicó que la Tri tendrá apoyo para jugar con otras selecciones antes del Mundial de Brasil, entre el 2 y el 24 de noviembre.