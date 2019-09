Presidente del Macará califica de 'payaso' a su colega del Mushuc Runa

LEA TAMBIÉN

Luis Alfonso Chango, dirigente del Mushuc Runa, se quejó del arbitraje en el cotejo ante Macará, que finalizó empatado 1-1 en Ambato, con tres jugadores expulsados en el cuadro del 'Ponchito', la noche del 2 de septiembre del 2019. Es más, habló de "parcialidad" a favor de sus rivales, lo que no cayó bien entre los dirigentes celestes.

Después de ese partido, Chango se quejó del accionar de Marlon Vera y por eso aseguró que solicitará árbitros extranjeros para otros compromisos claves de su equipo. Es más, dijo que existió "parcialidad" a favor del 'Ídolo del Ambato', que lidera el torneo ecuatoriano con 53 unidades.



​"Si hubiera la imparcialidad de los señores árbitros yo creo que fuera un lindo espectáculo. Lamentablemente no se supo aprovechar en vista de parcialidad directamente a favor del Macará con tres expulsiones", dijo el dirigente en declaraciones difundidas por Radio Stéreo Fiesta, 94,5 FM. "Para los partidos importantes tenemos que traer árbitros extranjeros", añadió.



Finalmente, Chango no dejó pasar la oportunidad para exaltar el empate de su club con tres jugadores menos y ante el líder del certamen. "No es de hablar ni ofender, pero con menos tres jugadores, vergüenza me diera", complementó.

Ante aquello, Miller Salazar, presidente del Macará, reaccionó y catalogó al dirigente del Mushuc Runa como "payaso de circo". Lo hizo en una entrevista realizada en Radio Cobertura Plus (104.1 FM, en Quito).



"Fuimos irrespetados por un señor que cada vez que coge un micrófono es un payaso de circo, porque no puedo decir otra cosa", dijo Salazar. "No nos dieron las entradas que correspondían. Que no está de acuerdo con el tema del arbitraje y que si hay que traer árbitros de afuera, lo va a hacer. Me parece ridículo que hablen sin conocer el reglamento. Por más que no quiera, demuestra que esa gente por el peso de la chequera llegaron a ser dirigentes", añadió el titular del elenco celeste.

Otras polémicas declaraciones de Luis Chango

Esta no es la primera vez que el presidente vitalicio del Mushuc Runa realiza declaraciones en contra de los árbitros, en el fútbol ecuatoriano. "Sin lugar a dudas, Siempre los árbitros meten la mano", dijo en relación a José Zambrano, en el 2016. En aquella ocasión, Liga de Quito y el equipo ambateño igualaron 2-2, por la fecha 15 de ese campeonato. "Para la próxima hay que poner unas 500 mulas de ortigas para que vean y aprendan lo que es robar los partidos de los pueblos indígenas. ¡Él árbitro siempre mete la mano!", dijo en esa ocasión.



Ni los deportistas se han salvado de sus expresiones. En esa misma temporada, 'mandó a sus jugadores a ordeñar vacas'. Luego, en el 2017, llamó ineptos a los futbolistas. "Hemos contratado ineptos, todos sin excepción. No contrataremos más jugadores", dijo después de una derrota ante Aucas.