El máximo dirigente del fútbol boliviano es arrestado durante el partido de eliminatorias contra Ecuador

El presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Rodríguez, fue arrestado este jueves 12 de noviembre del 2020 durante el partido de las eliminatorias del Mundial que Bolivia perdió por 2-3 ante Ecuador por causas que aún no han sido aclaradas por la entidad ni las autoridades locales.

Rodríguez pudo presenciar una parte del encuentro jugado en el estadio Hernando Siles de La Paz, según constó en una fotografía compartida por la oficina de prensa de la Federación.



Sin embargo, hacia el final del primer tiempo, medios locales empezaron a compartir imágenes del momento en que Rodríguez, ya fuera del estadio, es llevado a un vehículo supuestamente por personal de la Fiscalía boliviana.



Por ahora se desconoce cuál fue la causa específica de su arresto y no se ha registrado un pronunciamiento oficial de la FBF sobre lo ocurrido.



En los últimos días se conocieron diversas acusaciones en su contra planteadas por algunos dirigentes de los equipos de la División Profesional del país y del sindicato de jugadores por supuestas irregularidades administrativas y gastos no autorizados.



También está planteado un proceso judicial por el incumplimiento de una resolución de la Justicia que establece que el dirigente Robert Blanco es realmente el presidente provisional de la FBF a pesar de que existe una medida similar que otorga a Rodríguez la representación de esta.



El arresto de Rodríguez tuvo un antecedente en las horas previas al partido, cuando un grupo de policías se presentó en el hotel donde está previsto que este viernes 13 de noviembre se lleve a cabo un congreso para elegir al nuevo presidente.



La presencia policial, aparentemente para arrestar a Rodríguez, fue mal recibida por otros dirigentes deportivos que se encontraban en el hotel en ese momento.



"Seguramente es una estrategia para amedrentar y tratar de impedir que se lleve a cabo el congreso", declaró el presidente del Always Ready de El Alto, Fernando Costa, que se perfila como el principal candidato a presidir la Federación.



Los dirigentes de Bolivia están enfrascados en una disputa de intereses desde julio pasado, cuando falleció el entonces presidente de la FBF, César Salinas, a causa del covid-19.