La dirigencia del Olmedo aún no resuelve su localía para recibir a Liga de Quito, por la segunda fecha del 2021

La dirigencia del Olmedo aún no ha resuelto varios detalles para disputar su primer cotejo como local, de la temporada 2021, ante Liga de Quito. Según se reveló, aún no ha inscrito a sus jugadores y tampoco ha resuelto el contrato con la Federación Deportiva de Chimborazo (FDCH), para usar el estadio Fernando Guerrero Guerrero.

Fernando Cajo, gerente administrativo de la FDCH, reconoció que fue real la oferta que recibieron de parte de la dirigencia, en la que el club ofrece USD 100 mensuales para el cuidado de la cancha, tres uniformes de la temporada 2021 y vallas publicitarias.



“Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo, tuvimos una leve conversación con el gerente, pero no han hecho ningún pronunciamiento formal para cerrar el contrato de arrendamiento del estadio”, indicó Cajo, en Área Deportiva.



Sobre la oferta del 'Ciclón0, aseguró que ese documento parecía más un plan de marketing que una oferta de arrendamiento. Además puntualizó que los montos expuestos no cubren ni una parte del fertilizante que se usa para cuidar el césped o el alcohol para los protocolos de bioseguridad.



“Como administradores del escenario deportivo nos pareció una propuesta más de marketing que una propuesta económica, hasta una tomadura de pelo para la FDCH. Los USD 100 no sirven ni siquiera para el fertilizante del gramado, ni siquiera para comprar el alcohol que se necesita para los protocolos de bioseguridad”, enfatizó.



Los contratos del estadio, la FDCH los maneja bajo la figura jurídica de contrato civil de arrendamiento. Ahora están a la espera de una nueva oferta. Este organismo está dispuesto a escuchar al club hasta 24 horas antes del partido ante Liga de Quito, pactado para el domingo 28 de febrero del 2021.



“Ya hubiéramos podido firmar el contrato, pero debo manifestar con todo el dolor del alma, que esto ha venido dándose todos estos años, siempre el Olmedo deja todo para el último. Lo digo siendo un riobambeño de corazón. El partido es el domingo contra Liga y me sorprende que siendo jueves no hayan manifestado absolutamente nada. Hasta el sábado podemos llegar a un acuerdo”, sentenció.