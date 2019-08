La dirigencia de LDU no apelará la sanción de la LigaPro a la Casa Blanca 

LEA TAMBIÉN

La LigaPro decidió sancionar al estadio Rodrigo Paz Delgado, de LDU, después de que un sector de la hinchada alba lanzara a la cancha objetos contundentes durante el cotejo Aucas vs. Liga de Quito, disputado en el estadio Gonzalo Pozo, el domingo 11 de agosto del 2019.

El castigo contempla una multa económica y el cierre parcial de la general sur alta y baja para el partido ante El Nacional, correspondiente a la fecha 24. La decisión se basó en el reglamento y no se pudo hacer efectiva para el duelo de este viernes 16 de agosto, porque no se cumplieron las 96 horas previas al cotejo.



"Multa de USD 5000 y cierre parcial de la General Sur por lanzamiento de objetos sin impacto y con impacto desde su zona visitante asignada en estadio Gonzalo Pozo en partido Aucas vs. LDU. La sanción se aplicará para el partido LDU vs. El Nacional (fecha 24)", publicó la LigaPro.



Ante esto, Esteban Paz, dirigente de los albos, anunció que no se apelará esta decisión y que se está analizando con la Policía Nacional dónde se ubicará a la barra visitante durante el juego ante los criollos. Esto, porque la general sur alta, destinada para la afición rival, no estará disponible.

“Estamos analizando con la Policía Nacional para ver dónde ubicamos a la barra visitante en el partido ante El Nacional”, dijo Paz.



También aseguró que harán lo humanamente posible para encontrar a los supuestos aficionados que habrían lanzado los objetos a la cancha del Gonzalo Pozo Ripalda durante el último Superclásico frente al Aucas.



“He pedido que hagamos todo lo humanamente posible por encontrar a estos malos hinchas y ponerles una demanda”, aseguró el directivo.