La dirigencia del Deportivo Cuenca aclara que sí participará este año en la Superliga Femenina

Deportivo Cuenca sí participará en la Superliga Femenina 2020 si la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) brinda todas las garantías para las jugadoras y el cuerpo técnico. Otro de los requerimientos es que el torneo se inicie cuando se pueda jugar con público.

Así lo anunció a Mauricio Vintimilla, presidente de la Comisión de Fútbol Femenino del Deportivo Cuenca. Sus declaraciones difieren con la carta enviada por el club al presidente de la FEF, Francisco Egas, en donde se pide la suspensión de la Superliga Femenina y de los torneos de las formativas debido a la crisis por la emergencia sanitaria.



El oficio se envió el 6 de abril del 2020 y recién la noche de este lunes 13 de abril se hizo público a través de las redes sociales del club. Esa solicitud generó preocupación en las futbolistas y en el cuerpo técnico liderado por Paulina Pino, quienes dudaron sobre su futuro en el club.



Este Diario consultó a Vintimilla si el equipo campeón de la Superliga Femenina 2019 intervendrá o no en este año. El directivo respondió: “No es una posibilidad, es una certeza”. Lo que se solicitó a la FEF, dijo, es que suspenda hasta superar la pandemia y que el torneo arranque con presencia de público para poder solventar los gastos.



Vintimilla explica que, el comunicado “jamás dice que Deportivo Cuenca informa a la FEF que no participará en ningún torneo 2020, ya sea en las categorías formativas o con el equipo femenino. Eso no ha dicho el club”. La propuesta es que arranque la Superliga cuando haya las garantías sanitarias y económicas.



Por ahora, asegura el directivo, las jugadoras se mantienen bajo el sistema de entrenamiento virtual, incluidas las ocho jugadoras de otras ciudades, quienes viven en una casa arrenda por el club. Según Vintimilla, el equipo femenino ha cobrado hasta la primera quincena de marzo.