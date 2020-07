El Directorio de la FEF se reunirá para iniciar el proceso de contratación del nuevo DT de la selección nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Secretario General de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Gustavo Silikovich, realizó la convocatoria oficial, para una reunión extraordinaria del Directorio del organismo, para el próximo lunes 3 de agosto de 2020.

La sesión se realizará por videoconferencia y abordará seis puntos, establecidos en el orden del día. La reunión se prevé para las 16:00, según el documento firmado por el funcionario, que circuló la noche de este 28 de julio.



Días atrás, Jaime Estrada, vicepresidente de la FEF, mencionó la urgencia de realizar una reunión de Directorio, tras conocer la renuncia del entrenador de la selección mayor, Jordi Cruyff y el director deportivo, Antonio Cordón.



Ese será el principal punto de debate en la junta. En el orden del día consta la presentación de informes respecto a esas renuncias, además de la presentación de perfiles para iniciar el proceso de contratación del nuevo DT de la Tri mayor.

Seis miembros del Directorio solicitaron la junta para el pasado 21 de julio, pero esta se descartó, debido a que Silikovich no realizó la convocatoria oficial. Estos son los puntos que tratará la junta:



1.- Informe sobre fondos de desarrollo y ayuda covid-19, definidos por la FIFA y la Conmebol.



2.- informe sobre la desvinculación del director deportivo, director técnico y asistentes de la selección mayor. Presentación del plan de selecciones nacionales.



3.- Informe del avance del Plan20. Presentación del presupuesto agosto-diciembre, considerando el nuevo cronograma de partidos de la Conmebol.



4.- Análisis de perfiles para el proyecto de selección nacional. Inicio de gestiones para la contratación de un DT y asistentes.



5.- Presentación del plan de actividades de la FEF Agosto 2020. Protocolos de bioseguridad para uso de instalaciones. Microciclos para selecciones sub 20, sub 17 y femenina.



6.- Análisis de proceso de control económico a aplicar para clubes que empiezan su participación en torneos nacionales y provinciales.