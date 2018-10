Directivos que cuestionan a Carlos Villacís viajaron con él a Catar

LEA TAMBIÉN

La tensión en la última reunión del Directorio de la Ecuafútbol del miércoles 24 de octubre, evidenció la ruptura de la relación entre el presidente Carlos Villacís, y los ocho vocales de esa organización, debido a la carta que circuló un día antes, en la que se solicitaban explicaciones al titular del organismo por dos temas puntuales.

Durante la junta, que se realizó desde las 12:00 hasta las 15:00 en la sede del organismo en Guayaquil, se trató el contenido del polémico documento, que circuló en redes sociales y que luego se colgó en su página web oficial.



Se pudo conocer que durante su intervención Villacís cuestionó la lealtad del Directorio, con el que trabaja desde diciembre del 2015, cuando asumió la presidencia tras la destitución de Luis Chiriboga, relacionado con el caso 'FIFAGate'.



Aunque todos los directores firmaron el documento que molestó a Villacís, tres de ellos viajaron junto a él y a la Selección ecuatoriana a Catar, a inicios de octubre, donde se disputaron dos partidos amistosos.



Este hecho fue cuestionado por el periodista Alfonso Harb, quien mencionó que el desacuerdo con Villacís también debió mostrarse previo al viaje. Pepe Mosquera, Galo Sánchez y Rómulo Aguilar formaron parte de la delegación que se desplazó hasta territorio asiático.



Mosquera se pronunció respecto a ese tema. “El ingeniero Villacís es el presidente, pero no decide unipersonalmente quien viaja, lo hace el Directorio. No es un favor ser parte de la delegación, las opiniones y los actos no se canjean por una designación o un viaje, al menos no es mi actuar”, dijo el Directivo en un comunicado.



Él está de acuerdo con el contenido del escrito, pero no aprobó la publicación del mismo. Esa opinión la compartieron Aguilar y Sánchez, durante la junta que se llevó a cabo en Guayaquil. Mosquera, además, dijo que las declaraciones cuestionadas de Villacís se conocieron luego del viaje a Catar.



“La lealtad, por lo menos en mi léxico, no tiene nada que ver ni es sinónimo de 'alcahuetería' u omisión de funciones. Las cosas deben hacerse en el momento adecuado y sin compromisos”, publicó Mosquera.