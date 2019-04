Diego Pablo Simeone: 'Nada me hace pensar que salga Griezmann'

LEA TAMBIÉN

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este 13 de abril del 2019, tras la victoria por 2-0 contra el Celta, que no hay "nada" que le haga "pensar" que Antoine Griezmann vaya a salir este verano del club rojiblanco y remarcó que Jan Oblak es "el mejor portero del mundo" y ha elegido jugar en este equipo.

"Griezmann es uno de nuestros capitanes, el club ha hecho un esfuerzo enorme la temporada pasada para seguir contando con su trabajo, él está feliz en Madrid, tiene una relación con sus compañeros extraordinaria en el vestuario, es un jugador importantísimo para nuestro equipo y nada me hace pensar que salga", explicó el técnico en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.



El internacional francés marcó el 1-0, clave para el triunfo, como también lo fueron tres paradas de Jan Oblak: "Es el mejor portero del mundo y tenemos la fortuna de que elija jugar con nosotros y elija estar en el Atlético de Madrid. Y eso nos pone orgullosos. Ojalá que siga creciendo, ha mejorado muchísimo desde el primer día que llegó al club, se lo ha ganado y ha llegado al lugar que hoy tiene, que sin duda es el mejor portero del mundo".



También habló de Juanfran Torres, "un futbolista extraordinario y una persona que mejora al futbolista", con el que tiene "una relación enorme" y que "de deportista va a dar todo lo que tiene hasta el último suspiro", y reivindicó la importancia de ser segundo en la clasificación, el puesto que ahora ocupa el equipo madrileño.



"Si uno no ve la realidad en la cual convive es difícil. El Atlético de Madrid en su historia salió nueve veces en el segundo puesto. Competir como lo venimos haciendo no es fácil. Es difícil salir campeón en el Atlético de Madrid, pero se disfruta mucho más que en ningún lado. Para eso hay que trabajar, hay que salir segundo, tercero, segundo... que un día se te da. No es fácil ser campeón en el Atlético de Madrid. Por eso cuando lo toca lo disfrutamos el doble que los demás, eso es seguro", valoró.



De la temporada, Simeone destacó "las formas" en que su equipo "vuelve a revivir" cuando "parece" que está "muerto". "Ya van varias veces que parece que el barco se va, que se acabaron estos tiempos buenos. La imagen del otro día en Barcelona, ante la dificultad enorme de jugar 70 minutos con diez, en una jornada tan cercana al final de Liga... El equipo respondió de una manera enorme. Eso te lo da la cabeza de ellos y no se puede perder todo este trabajo enorme que llevamos haciendo hace años y que seguramente con alguna mejora seguirá creciendo", explicó.



Qué hubiera pasado si el Atlético no hubiera tenido tantas lesiones? "Siempre es difícil opinar y pensar en lo que nos pasó. Está claro que esperamos de parte nuestra mejorar el trabajo en la pretemporada para que el equipo pueda responder mejor (...) Cuando disponemos de todos, nos permite tener un abanico de futbolistas que te da la posibilidad de jugar partidos diferentes que se presentan en cada partido", contestó.



"Moya y Montero hicieron un partido muy bueno. La pretemporada, en los partidos amistosos, al menos nos sirvió para algo, que los chicos se fueron mostrando. Y por eso elegí que juegue Moya, porque ya habían jugado juntos y entendí que lo ha hecho bien cuando había jugado. En realidad terminó sirviendo para que estos chicos estén rodados y ya no sea una casualidad jugar en el primer equipo".



¿Por qué enfoca a la pretemporada? "Porque no me asusta decir la verdad. Y la verdad es que no hemos hecho una buena pretemporada y lo sabemos. Sabemos donde han estado nuestras situaciones de mejora. Está claro que no fue fácil, porque todos los jugadores de la selección volvieron en distintos momentos, estaba el partido de la Supercopa de Europa, y se ganó, pero claro esto te da opciones para volver a lo que nos gusta. Y ya lo verás en la próxima pretemporada", respondió.