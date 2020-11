Diego Maradona y Fidel Castro, amigos que compartieron ideologías y hasta la fecha de su muerte

25 de noviembre del 2020, una fecha que el mundo del fútbol no olvidará, Diego Armando Maradona murió a los 60 años en su natal Argentina. Una de sus múltiples facetas, que le ganaron admiradores y detractores, fue su ideología política y su relación con líderes de izquierda como Hugo Chávez o Fidel Castro, con este último compartieron una fuerte amistad y hasta el día de su muerte.

Diego Armando Maradona Franco, es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos: polémico, frontal y un genio con la pelota, esas fueron sus características; a ellas se suma su ideología política, ‘El Diego’ era abiertamente de izquierda.



De ahí nació su amistad con Fidel Castro, uno de los más importantes exponentes de esta ideología política en Latinoamérica. Con Castro compartieron hasta el día de su fallecimiento ya que el líder cubano murió un 25 de noviembre, pero del 2016.



¿Cómo nació la amistad entre Maradona y Castro?



“Mi segundo padre”, así llamaba con cariño Maradona a Fidel Castro. Los dos se conocieron en 1987, meses después de que Argentina se proclamara campeona del Mundo en México 1986. Ese fue el Mundial por el que Diego Armando sería recordado para la eternidad.



En él, marcó un polémico gol con la mano – ‘la mano de dios’ – y un tanto que es considerado uno de los mejores goles de los mundiales, en el que toma el balón desde la media cancha, supera a toda la defensa de Inglaterra, incluido el arquero, y define magistralmente.

Precisamente, después de ese Mundial histórico Fidel y Maradona se hicieron amigos. Después de aquel viaje Maradona se llevó de Cuba una gorra color verde olivo, similar a la que usaba el propio Fidel Castro. El artículo estaba autografiado por el líder de la Revolución Cubana.



Castro y su ayuda para el tratamiento en contra de las drogas



Para el 2000 Maradona había dejado en el pasado sus años de glorias y triunfos, ahora el ‘Barrilete cósmico’ luchaba con su adicción a las drogas. Fue en este contexto cuando Fidel volvió a aparecer en la vida del histórico futbolista.



El astro argentino estuvo durante cinco años en Cuba para tratar sus adicciones, en este tiempo el futbolista siempre estuvo acompañado por el líder cubano, quien le llamaba durante las mañanas para hablar de fútbol, política y animarlo durante su tratamiento.



La última vez que se vieron fue en 2013, tres años antes de la muerte de Fidel, el 25 de noviembre del 2016. Fue en aquella ocasión cuando Maradona dijo que Castro era “como su segundo padre”.



“Fidel me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me las cerraban porque no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón”, recordó el 10 de Argentina en aquella ocasión.

Esa amistad quedó plasmada en la autobiografía del ‘Pelusa’ con una dedicatoria que sentenciaba: “A Fidel Castro y, por medio de él, a todo el pueblo cubano”.