Diego Armando Maradona fue enterrado en una ceremonia privada

Los restos de Diego Armando Maradona fueron enterrados este 26 de noviembre de 2020, en un cementerio privado de Buenos Aires. A la ceremonia únicamente asistieron familiares y amigos cercanos del exdeportista gaucho.

La privacidad del sepelio contrastó con los desmanes que protagonizaron seguidores de Maradona durante el velorio, que se realizó en el palacio presidencial de Argentina. Los enfrentamientos entre asistentes y miembros de la policía nacional dejaron varios heridos.

“Ahoga la emoción…”. El comentario de @VHMok en el momento en que el féretro de Diego Maradona llegó al cementerio Jardín de Bella Vista pic.twitter.com/5MuRhaU110 — C5N (@C5N) November 26, 2020

Maradona fue enterrado junto a la tumba de sus padres. Según imágenes captadas por drones de la cadena TyC e imágenes de aficionados, los asistentes aplaudieron al momento del entierro del ex 10 de la selección gaucha.



Alberto Fernández, presidente de Argentina, lamentó los sucesos del velorio. Sin embargo, aclaró que la situación habría sido peor si no se hubiera organizado la ceremonia pública.



“Es un personaje que trascendió fronteras, y el que piensa que detrás de todo esto hay un acto político no tiene la menor idea de lo que es Maradona en el sentimiento argentino”, dijo el funcionario.