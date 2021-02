Alberto Díaz, de la LigaPro, asegura que El Nacional declaró un costo de su plantilla 2020 más bajo que el valor real

La LigaPro ya lo decidió. El Nacional no podrá inscribir jugadores por no haber cumplido con el Fair Play financiero. Está en libertad de contratar jugadores, pero estos no podrán participar en el torneo hasta que los directivos le levanten la suspensión.

Alberto Díaz, secretario técnico de la LigaPro, puntualizó las razones del castigo para el 'Bitri'. Lo hizo a través de una entrevista en Área Deportiva.



"El costo real de la plantilla de El Nacional era más alto de lo que habían declarado, por eso están sancionados", aseguró Díaz.



En el 2020, la dirigencia comandada por Lucía Vallecilla anunció 10 contrataciones en las que constaban jugadores de alto precio como Pedro Quiñónez, Máximo Banguera, Hólger Matamoros y Juan Carlos Paredes. Ellos culminaron sus relaciones laborales al finalizar la temporada y tras concretarse el descenso a la Serie B.



Díaz explicó que la dirigencia puede buscar una salida legal. De hecho está en su derecho de apelar esta situación.



"Me parece que tiene diez días desde la notificación, desconozco si el club quiere apelar o no”, confirmó.



Ahora el tema es complejo, porque recientemente el club volvió a anunciar refuerzos para afrontar la Serie B. En total son 10 nombres que ya fueron presentados a la hinchada, a través de las redes sociales y que algunos ya están a las órdenes del DT José Villafuerte.



“El Nacional puede contratar a todo el mundo, otra cosa es que Liga Pro, aplicando la normativa de control económico, pueda inscribir a los jugadores”, explicó Díaz.



A inicios de la temporada pasada, El Nacional ya tuvo problemas por el Fair Play Financiero. Para la primera fecha, ante Liga de Portoviejo, solo contó con 14 jugadores. Los once titulares y tres suplentes. Situación que no se volvió a repetir en todo el año.

