Diana Durango logró plata y se clasificó a Tokio 2020

‘Me puse nerviosa y cometí un error”, reconoció Diana Durango. La ecuatoriana lideró la competencia en 20 de los 27 tiros, pero fue en los tres últimos donde perdió el primer lugar y la medalla de oro de los Juegos Panamericanos. La quiteña regresa a casa con la presea de plata y el cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Ayer (3 de agosto del 2019), se realizó la final de la prueba de 25 metros pistola, en el Polígono La Palmas, en la zona de Chorrillos, la última competencia de la delegación nacional de tiro en Lima 2019.



“Estoy feliz porque queríamos lograr ese cupo. Será la primera ocasión que asista a unos Juegos Olímpicos y venía trabajando para ello”, añadió Durango, quien es capitán del Ejército ecuatoriano.

La ecuatoriana, en la ronda de clasificación, fue la mejor en la competencia de rapidez. Logró un puntaje de 292 puntos mientras en precisión había sumado 291, donde fue segunda, detrás de la otra tricolor, Marina Pérez.



En la ronda final, Durango vino de atrás, porque en la primera ronda de 5 tiros, la mexicana Alejandra Zavala estuvo primera. En los siguientes tiros, Durango pasó al primer lugar. “Le daba al centro y cada vez que apretaba el gatillo solo pensaba en mi hijo, Cristopher, de 6 años, me decía ‘por ti, por ti, solo por ti”.



Pero ya en los tres últimos tiros, los de la definición por el título le traicionaron los nervios. “Hubo presión, ansiedad, pero demostré que puedo pararme y encarar una competencia como esta. Para venir a Lima hubo un largo proceso de preparación, y también se superaron algunos problemas”.

Diana Durango (izq.), la estadounidense Sandra Uptagrafft y Marina Pérez, en el podio. Foto: cortesía.

Pérez, que terminó en tercer lugar en la misma prueba, fue la primera en abrazarla y festejar ese segundo lugar y sobre todo la clasificación olímpica. La guayaquileña ya tiene su cupo para Tokio, al ganar la medalla de plata en la prueba de 10 metros pistola de aire.



Después de recibir esa felicitación fue momento para conversar y reflexionar. Junto con el entrenador mexicano Hugo Hernández dialogaron por más de 25 minutos. “Se hizo una evaluación de competencia, qué hicimos bien y mal”, expresó Durango.



Hay preocupación en las dos deportistas porque el contrato con Hernández concluyó ayer. Su vinculación incluyó entrenar al equipo para los Panamericanos. “Con él logramos progresos increíbles en poco tiempo. No sabemos si seguirá con nosotros, tenemos que hablar con los dirigentes de la Federación para saber cómo será nuestra preparación en este año que resta para los Juegos”, recalcó Durango.



Ella comenzó a practicar el tiro hace nueve años cuando ingresó a la vida militar. Se alejó en dos ocasiones, por ocupaciones particulares, pero siempre regresó al polígono.



“Ser madre, oficial del ejército y deportista de alto nivel requiere de organizar bien tu tiempo. Mi familia me respalda, está pendiente de mis entrenamientos y participaciones. Me siento motivada por todos ellos”, expresó tras la competición en Lima.



Su anhelo siempre fue llegar a unos Olímpicos. En Tokio, intervendrá por primera vez en este certamen.



Son cuatro medallas las que logró el tiro de Ecuador en los Panamericanos. Pérez además logró las preseas de plata en la prueba de 10 metros pistola de aire, en la prueba individual, y la de bronce en equipo mixto junto a Yautung Cueva.

Hasta el cierre de esta edición, Ecuador contabilizaba 14 medallas (1 de oro, 5 de plata y ocho de bronce), en los Panamericanos.