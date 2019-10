Barcelona SC necesita USD 362 070 y El Nacional USD 212 656 para saldar sus deudas

LEA TAMBIÉN

La directiva de Barcelona SC está en apuros. Tiene hasta las 18:00 de este viernes 25 de octubre del 2019 para pagar las deudas o lograr acuerdos de pago que le permitan levantar la suspensión en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). En el oficio de suspensión, Barcelona tiene tres acreedores que reclaman pagos.

El valor más grande que adeuda el equipo torero es con Galácticos de la Segunda Categoría por USD 350 000. Esta deuda es por la venta que hizo Barcelona del futbolista Félix Torres al Santos Laguna de México. El equipo manabita era dueño del 30% de los derechos del jugador y Barcelona no ha cancelado ese valor. La deuda inicial era de USD 450 000, pero Barcelona ya pagó USD 100 000, según la dirigencia.



Sin embargo, Christian Pico, directivo de Galácticos, indicó que no ha habido un adelanto de pago por la deuda. "Sabemos que el Santos Laguna ya pagó los USD 2 millones por Torres. Hasta el momento no hay acuerdo y tampoco un abono. No estamos cerrados a negociar, pero la dirigencia de Barcelona no se acerca. La postura de la directiva de Galácticos es el pago total", comentó el dirigente en diálogo con Radio Stereo Fiesta (94.5 FM en Ambato).



El otro club que reclama es Liga de Portoviejo. La ‘Capira’ reclama USD 2070 al plantel canario. La tercera deuda que tiene que cancelar el equipo guayaquileño es con el futbolista Jonathan Betancourt. Al atacante le deben la segunda de las cuatro letras por USD 10 000. La directiva tiene que saldar o llegar a un acuerdo para poder jugar en el estadio Monumental contra el Técnico Universitario, por la fecha 20 del campeonato nacional.



Otro de los equipos que tiene apuros es El Nacional. Aunque el reclamo presentado por la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) no está ingresado en la FEF, el club sí tiene la urgencia de reunir USD 212 656 para evitar que AFNA siga el camino reglamentario y el equipo sea sancionado con la pérdida de puntos.



Fred Larreátegui, presidente de AFNA, detalló que la deuda del club criollo es por concepto de arrendamiento del estadio Atahualpa, por impuestos con el Municipio de Quito y por tarjetas amarillas, rojas y otros trámites que significaron rubros económicos que AFNA prestó al equipo rojo.



AFNA puso plazo hasta el domingo 27 de octubre para que el club busque solucionar el problema y pague los valores pendientes. Según Larreátegui el reclamo se presentó hace dos meses y por no tener respuestas se puso ese plazo. En el mismo oficio se detalló que en el caso de no hacerlo se seguirá el reclamo en la FEF.



El Nacional ya perdió un punto por no presentar roles de pago y las planillas del seguro social a tiempo. Aunque Lucía Vallecilla informó que se inició la apelación para intentar recuperar el punto, todavía no se conoce la resolución. Los rojos recibirán a Independiente del Valle este sábado 26 de octubre en el estadio Guillermo Albornoz de Cayambe. El rojo aún tiene posibilidades de pelear por el octavo lugar.