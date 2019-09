Detienen a diez 'barrabravas' de River Plate con 13 'armas de guerra'

LEA TAMBIÉN

Juan Manuel Lugones, secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), dijo este lunes 23 de septiembre de 2019 que efectivos policiales detuvieron el domingo por la noche a diez barrabravas (ultras violentos) de River Plate con "13 armas de guerra".

Lugones aseguró en rueda de prensa que se realizaron 28 allanamientos y que se incautaron 13 armas de guerra, municiones, drogas y una pistola perteneciente a la Policía Federal, además de banderas y tambores de River Plate.



El secretario ejecutivo de la Aprevide, que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, señaló que tenían "el dato" de que un grupo de ultras violentos "se preparaba y juntaba armas" para "enfrentarse" con otro grupo este domingo.



"Se trata de la interna de la barra de River por cuestiones de negocios, con el superclásico contra Boca en la mira, para intentar recaudar como lo quisieron hacer el año pasado", remarcó Lugones.



River Plate, que este domingo cayó por 1-2 en su estadio ante Vélez Sarsfield por la séptima jornada de la Superliga Argentina, se enfrentará a Boca Juniors en las semifinales de la Copa Libertadores.



El partido de ida será el 1 de octubre y el de vuelta el 22 del mismo mes.

Lugones también pidió "disculpas a los hinchas de River heridos" el miércoles pasado durante un operativo horas antes del encuentro ante Godoy Cruz que se jugó en la provincia de Buenos Aires.



"Si hubo algunos policías que no estuvieron a la altura y que mancharon el uniforme quedarán afuera. El tema tengo entendido que lo lleva asuntos internos de la Policía. Pero también hubo cinco policías que salieron lastimados el miércoles pasado", indicó.



Entre los simpatizantes del Millonario heridos por la policía se encuentra Gonzalo Maidana, primo del exfutbolista de River Plate Jonatan Maidana, que ahora juega en el Toluca mexicano.



"En un momento la Policía decidió que no entre más gente (...), empezaron a corrernos a todos con palos y a tirar balas de goma y en el tumulto yo quedo adelante, en la vereda, y a tres metros me tiran un balazo de goma", dijo Gonzalo Mainada a la prensa al día siguiente.



"Hay cuestiones a corregir y cuando salen mal hay que hacerse cargo de las circunstancias, por eso pedimos disculpas a los familiares de quienes volvieron heridos a sus casas", concluyó Lugones.