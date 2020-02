La LigaPro recibirá USD 6 millones del excedente de derechos de televisión del campeonato ecuatoriano del 2019 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Liga Profesional (LigaPro), Miguel Ángel Loor, confirmó que la cadena GolTV entregará USD 6 millones por concepto de los excedentes que generaron las transmisiones de los partidos del campeonato nacional del año 2019. Loor explicó en entrevista con Mach Deportes que ese valor se espera para junio o julio y de allí se repartirá a los clubes.

GolTV, administradora de los derechos de televisión, tiene un contrato firmado por USD 25 millones por los derechos. “Ya está establecido como será el reparto. Hay variables definidas aprobada por los dirigentes”, manifestó Loor. Del valor total del excedente irá el 18% para repartirse entre los 10 clubes de la Serie B y el valor restante será repartido de manera equitativa entre los 16 equipos de la Serie A. Loor aclaró que aún no se ha cuantificado el valor que recibirá cada equipo.



El directivo no quiso precisar los problemas que tuvieron el Deportivo Cuenca y El Nacional en la habilitación de jugadores por el control económico que ejerce la LigaPro. “La información interna de los clubes yo no la revelo, pero en efecto existe un control financiero que estamos aplicando exhaustivamente. Todo el año se supervisa a los clubes en el aspecto económico, la idea es ir bajando gradualmente el problema económico de los clubes”, dijo Loor.