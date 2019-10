Deportivo Quito jugará contra Trikis Mokis sin público, a puerta cerrada, por las movilizaciones 

LEA TAMBIÉN

El torneo Copa Pichincha, que otorgará dos cupos para la Segunda categoría de Pichincha, comenzará este fin de semana (12 y 13 de octubre del 2019), al margen de las protestas que se registran en el país. Por ello, Deportivo Quito debutará sin público ante Trikis Mokis.

"A puerta cerrada por fuerza mayor", precisó en su cuenta de Twitter el equipo de la Plaza del Teatro sobre este encuentro que será el sábado 12, desde las 12:00, en el complejo Ney Mancheno Velasco. Su rival será Trikis Mokis, uno de los populares clubes barriales de Machachi.



"Debido a la situación que vive nuestro país, y dado que Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha (AFAP) no cuenta con fechas extra para el desarrollo de la Copa Pichincha, este fin de semana nuestro club se verá obligado a disputar su primera jornada a puertas cerradas", detalló el conjunto chulla.



La "imposibilidad" de contar con la presencia policial motivó a esta decisión en el Deportivo Quito. "La decisión no ha sido fácil de tomar. El malestar seguramente no es exclusivamente de nuestra hinchada, sino también del Directorio del club, que tenía pensado contar con una importante taquilla en esta primera fecha", concluyó el comunicado azulgrana.