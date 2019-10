Deportivo Quito empató con Trikis Mokis en el inicio de la Copa Pichincha

LEA TAMBIÉN

Sociedad Deportivo Quito inició su participación en la Copa Pichincha frente al Trikis Mokis en el estadio de Rumiñahui, este domingo 20 de Octubre de 2019. Los ‘chullas’ empataron 2-2 con el equipo de Uyumbicho. Se registraron inconvenientes al final del cotejo.

Deportivo Quito planteó un ritmo de juego muy superior que se notó en todo el cotejo. Los puntos más altos en la primera parte fue el trabajo de Patricio Avilés que en ambos goles envió el centro por tiro libre desde el lado izquierdo. En el minuto 24, Luis Martínez marcó la primera conquista y diez minutos más tarde Arley Monserrate anotó la segunda para los locales.



En el segundo tiempo, Trikis Mokis se fue con todo hacia el arco de Marco Casquete. En el 57’, Nelson Bombón marcó después de un centro por el lado izquierdo. El gol no le cayó bien al Quito que se descompuso en la zona de defensa. Al minuto 68, Mario Lastra marcó el empate después un tiro libre bien ejecutado.



Los hinchas que llegaron al escenario deportivo no les gustó el marcador y lanzaron objetos a la cancha porque Lastra festejó su gol haciendo señas de silencio a las gradas.



Luego del empate, los visitantes manejaron los tiempos e hicieron que Deportivo Quito entre en desesperación por no mantener el resultado que estaba favorable al equipo chulla hasta el primer tiempo.



El árbitro del partido ordenó jugar hasta los 100 minutos. Después del pitazo final, los jugadores de ambos equipos salieron al campo de juego y empezaron a gritarse y a querer golpearse. El equipo de Trikis Mokis retó a la hinchada local que empezaron a lanzar objetos y fueron resguardados por la Policía Nacional.



El cuadro azul grana jugó en Sangolquí porque el estadio de Chimbacalle está en mantenimiento.