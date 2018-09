Investigan un presunto robo en el complejo del Deportivo Quito

LEA TAMBIÉN

La mañana de este jueves 27 de septiembre del 2018 llegó el presidente del Deportivo Quito, Juan Manuel Aguirre, a las instalaciones del complejo Ney Mancheno, en Carcelén. El directivo recorrió el lugar para constatar la denuncia realizada por los empleados que allí trabajan.

Según las primeras indagaciones, entre los objetos que no hay constan un televisor y un radio que estaban en las oficinas del club. Fueron de las primeras cosas que no se hallaron. También hubo un intento por forzar las puertas del área de utilería, pero no lograron abrir los camerinos.

Aguirre realizó un recorrido y mantenía conversaciones con los empleados. Tras no clasificarse a la siguiente ronda del torneo de la Segunda Categoría, la 'AKD' dejó de tener actividad y los futbolistas no asisten a los entrenamientos. Por ahora la directiva espera la oficialización del inicio de la Copa Ecuador. El tradicional equipo de la Plaza del Teatro fue invitado al torneo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Según Aguirre, cuando ya se conozca el inicio oficial del torneo, el equipo volverá a los entrenamientos en el complejo Ney Mancheno. El DT Renato Salas continuaría al frente del equipo para el nuevo torneo impulsado por la FEF.