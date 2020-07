La plantilla del Deportivo Quito dio negativo en las pruebas de covid-19

LEA TAMBIÉN

Una vez finalizada la toma de pruebas de covid-19 en Deportivo Quito, los chullas informaron que tras conocer los resultados, ningún jugador del plantel dio positivo por covid-19.

Mediante una publicación en redes sociales, el departamento de prensa mencionó que, “este día sábado (11 de julio del 2020) recibimos los resultados de las pruebas rápidas de Covid-19” y que la “plantilla no presenta ningún caso positivo”.



Tras conocer los resultados, la ‘AKD’ tiene luz verde para reanudar los entrenamientos. Un total de 27 jugadores comandados por el DT Gustavo Vásquez buscarán regresar a los azulgranas a la Primera Categoría del balompié ecuatoriano. El Quito hará de local en el estadio Olímpico Atahualpa.

Las pruebas son parte del protocolo sanitario que el COE Nacional aprobó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y que solicita la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA), previó a la reactivación del campeonato de Segunda Categoría.



El mismo consta de tres fases. La primera es la toma de pruebas rápidas; la segunda contempla el retorno a los entrenamientos. El inicio del campeonato provincial será a partir del 8 de agosto.



En Pichincha se tenía previsto que 15 clubes tomaran parte de la actual edición, sin embargo, los problemas económicos que originó la emergencia sanitaria condicionaron a siete de ellos. Como la FEF decidió no sancionar a los equipos que optaran no participar, los mismos se abstuvieron de inscribirse.



Ocho clubes confirmaron su presencia para el campeonato 2020: Aussie FC de Guayallabamba; Galácticos de Pedro Vicente Maldonado; Deportivo Rayo de Cayambe; Deportivo Quito, Cumbayá, Juventud, Ampetra y Cuniburo de Quito.



Ellos competirán por los dos cupos a los ‘playoffs’ de ascenso. El calendario, al igual del formato del torneo, aún está por definirse.