Deportivo Quito se prepara para el inicio de la Segunda Categoría de Pichincha 

Luis Espinel ya cuenta los días para empezar a trabajar en el complejo Ney Mancheno, en Carcelén. Hace unos días fue contratado como DT del Deportivo Quito y desde ya está planificando lo que será la temporada. El reto más importante será ascender a la Serie B.

"Me siento muy contento de llegar a una institución muy grande como lo es Deportivo Quito", aseguró el DT en una entrevista en Mundo Deportivo. Ya hay fecha de pretemporada y Espinel empezó la planificación. Cuenta con una plantilla ya establecida, pero se irá reforzando en la medida de las posibilidades.



"El día lunes 29 de marzo del 2021 iniciamos la pretemporada y esperemos poder contar con la mayoría de la plantilla (...) Tenemos una muy buena infraestructura, con lindas canchas para poder trabajar", dijo el entrenador, quien se ilusiona con el equipo que está armando.



"En la plantilla que contamos hay experiencia y juventud, se puede tener jugadores de renombre en un porcentaje pequeño", dijo el técnico. Pero el obstáculo principal serán las deudas. La crisis de la 'AKD' no se ha resuelto. Pero confía en que los directivos lo resuelvan para que el equipo pueda jugar y no sea suspendido.



"Este año la dirigencia ha cerrado convenios con algunos de sus acreedores y ha manejado muy bien ese tema", dijo el técnico. Para Espinel, la Segunda Categoría es compleja, pero el formato le permitirá pelear al menos un cupo en las finales.



"La Segunda Categoría es un camino largo para poder ascender. Cada play off es a muerte, como una final (...) El formato de ahora me parece asequible para poder ascender", dijo el entrenador.



En la etapa provincial (Pichincha), el torneo se jugará en dos grupos de seis clubes. Este empezará el 7 de mayo del 2021.