El Quito armó su plantel amateur con jóvenes y exiguos recursos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los futbolistas se cambian de ropa en las gradas del complejo Ney Mancheno. Llegan al lugar con su propia indumentaria deportiva y sus zapatos de fútbol. Allí, en una grada con visera, se protegen del sol.

Antes de entrar a la cancha se hidratan en el único recipiente ubicado en el ingreso a la cancha. En su mayoría son jóvenes estudiantes entre 16 y 21 años, que decidieron jugar al fútbol. Ellos visten la camiseta del Deportivo Quito en esta temporada y participan en el fútbol amateur de Pichincha.



En el momento hay 26 jugadores inscritos y entrenándose a diario para tratar de volver a ubicar a la ‘AKD’ en el fútbol profesional e intentar ascender a la Segunda Categoría.

​

Jefferson Esteban Santacruz es uno de ellos. Él, quiteño de nacimiento, viaja todos los días desde el sur hasta Carcelén. Utiliza los buses que van por la avenida Simón Bolívar. Diariamente gasta, en promedio, USD 1,50 en pasajes.



Tiene 18 años y estudia en el Colegio Nocturno Sucre, en el sur de Quito. “Jugaba en la Sub 16 de El Nacional, pero me lesioné. Estuve en la Segunda. Jugué en el Rumiñahui y en Latacunga. Es una emoción grande. Ya entré a jugar y había más de 800 personas”, cuenta el volante ofensivo de la ‘AKD’.

Los futbolistas se cambian de ropa en las gradas del complejo. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.



Para dar facilidad a la mayoría de jóvenes que estudian o trabajan, los entrenamientos se realizan entre las 12:30 y las 15:00. También hay flexibilidad para que uno o dos días a la semana se realicen las prácticas en horas de la noche.



Así, el Deportivo Quito 2019 en esencia es un plantel muy lejos del ámbito profesional. Nadie recibe un sueldo, ni tampoco hay contratos de trabajo firmados. En el fútbol amateur no es obligación tener vínculos laborales. Por ofrecimiento del presidente de la ‘AKD’, Juan Manuel Aguirre, los futbolistas que participan en los partidos del torneo amateur, cada fin de semana, recibirán un apoyo económico.



Por ejemplo, en el último partido de la semana pasada, jugado en Cumbayá, cada jugador recibió USD 30 como una motivación por la victoria. También hay incentivos de USD 20 para otros jugadores.



Sin embargo, para recibir ese dinero deben ser parte del equipo titular. Por eso, otros talentos que no entran en las convocatorias deben buscar otros ingresos en el fútbol barrial o en las parroquias.



Para reforzar el equipo se buscó jugadores en el IFA 7 (fútbol de siete en cancha). Así llegó al equipo Carlos Flores, un rápido delantero de 32 años que también es figura en el fútbol barrial. El año pasado salió campeón con un equipo llamado Protecziona.

Un grupo de hinchas visitó a los jugadores para motivar al plantel. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.



En la nómina del plantel también hay dos jugadores venezolanos que se han quedado y están luchando por ser futbolistas profesionales.



Pero la prioridad de los chullas es fortalecer su cantera. Por eso, más de la mitad de los jugadores son jóvenes que hasta el año pasado estuvieron en las categorías Sub 18 y Sub 16.



“La idea es no generar más deudas de las que ya tenemos. Al mismo tiempo buscamos promover jugadores de nuestra cantera. Ese será nuestro principal patrimonio para tratar de volver al fútbol profesional”, manifestó Aguirre.



La directiva financió la indumentaria con auspiciantes. Ese fue el gasto más elevado. De allí, por ejemplo, para el pago a jugadores se utilizó el dinero de la taquilla recaudada en el partido jugado ante Luz de América, en el estadio de Cumbayá. Hubo una buena respuesta de los hinchas y eso generó recursos para los gastos de programación y obtener un ingreso mínimo de dinero.



El DT del plantel chulla es Gustavo Vásquez. En el primer mes ha trabajado con su plantel en el miedo escénico. Como son jóvenes, según el técnico, al saltar a la cancha con más de 1 000 personas en las gradas cantando por el Deportivo Quito, los jugadores se ponen nerviosos.

La próxima semana, el Quito tendrá que jugar ante Rumiñahui, por la tercera fecha.