Deportivo Quito sí participará en el torneo de Segunda Categoría e irá por el ascenso a la Serie B

Deportivo Quito confirmó su participación en el torneo provincial de Segunda Categoría. Los chullas buscarán volver a la primera división del fútbol ecuatoriano después de cuatro años.

Así lo confirmó el elenco azulgrana a través de sus redes sociales. “Informamos que después de la reunión de Comité de Segunda Categoría Provincial, celebrada el pasado día lunes 15 de junio de 2020 en AFNA, y apegados a lo solicitado en dicha instancia, nuestro club procedió a enviar (por escrito) la solicitud de inscripción al torneo de Segunda Categoría”.



“Vale señalar que, pese a no tener certezas en el calendario sobre el inicio de las competiciones, los clubes de la categoría en Pichincha fijaron, de forma unánime, a la primera semana de agosto del 2020 como fecha tentativa de arranque”, añade la institución.

El Directorio del Club informa que ha inscrito al primer equipo, formalmente, para la disputa del torneo de Segunda Categoría Profesional

Samantha Yépez, presidenta del club, confirmó a EL COMERCIO que en la reunión que sostuvieron el pasado lunes se definieron algunos lineamientos previo al inicio del torneo provincial.



Los clubes de Segunda Categoría se acogerán al protocolo sanitario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). “Debemos seguir el mismo protocolo que los clubes de la Serie A y B”, comentó.



De igual forma, aseguró que los equipos contarán con el apoyo económico de la FEF para realizar las pruebas PCR y los controles de bioseguridad. El formato del torneo aún está por definirse:



“Debemos esperar que se confirme el número de equipos que van a participar. Algunos decidieron no hacerlo por el tema económico. Además, se nos comunicó que las asociaciones provinciales son las encargadas de definir el formato provincial. La FEF estará a cargo de los ‘playoffs’, que empezarían en octubre”, señaló.



Según dijo, debido a la emergencia sanitaria, la FEF no impondrá sanciones de ningún tipo a los clubes que decidan no participar. El inicio del torneo dependerá de las disposiciones del COE Nacional.



El cuadro chulla tiene previsto retomar los entrenamientos una vez se defina una fecha. Lo harán un mes antes de iniciar la competencia. Durante el aislamiento por la pandemia del covid-19, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico, encabezado por el DT Gustavo Vásquez, estuvieron en contacto con los jugadores.



La ‘AKD’ afrontará el torneo provincial con la base de la plantilla que obtuvo la Copa Pichincha en el 2019. “En el tema refuerzos nosotros contamos ya con Juan Alvarenga, y el torneo solo permite inscribir a un jugador extranjero. Buscamos sobre todo refuerzos nacionales”, dijo la dirigente azulgrana.



Sobre las deudas que mantiene el plantel, Yépez sostuvo que las demandas en FEF y la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) están vigentes, y que buscarán acuerdos para renegociarlas. También están en búsqueda de nuevos auspiciantes para solventar el presupuesto en esta temporada.