Los dos corazones estuvieron de 'infarto' en la final de la Copa Pichincha

Los hinchas de la AKD vivieron una fiesta desde el inicio hasta el final del partido. El Deportivo Quito se proclamó campeón de la Copa Pichincha y volvieron a la Segunda Categoría. Más de 12 000 hinchas festejaron el título en el estadio Olímpico Atahualpa.

Luego de la victoria del equipo de la Plaza de Teatro, por tanda de penales (5-4) ante el Chile de Uyumbicho, la preferencia estalló de alegría y los jugadores fueron a celebrar con los hinchas y la barra Mafia Azul Grana. La localidad estuvo llena y las tribunas en un 70%.



Entre los cánticos que representan a los hinchas del equipo de La Plaza del Teatro, también dedicaron algunas barras a su equipo antagónico, Liga Deportiva Universitaria.



La fiesta concluyó en el Olímpico Atahualpa cuando los jugadores 'chullas' levantaron la copa y dieron la vuelta olímpica con el 'Coloso de El Batán'. La canción We are the Champions, de la banda Queen, retumbó en el estadio capitalino.