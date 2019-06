Deportivo Quito ganó sin problemas a Millonarios por 2-0 en Chimbacalle 

LEA TAMBIÉN

Este sábado 15 de junio del 2019, Deportivo Quito derrotó 2-0 a Millonarios, por la décima fecha del torneo Amateur de Pichincha. El encuentro se jugó en el estadio de Chimbacalle, al sur de la capital, ante aproximadamente 2000 hinchas.

Una llegada bastó para que la 'Academia' se pusiera en ventaja. Al minuto 4, David Carcelén anotó el primer gol del compromiso con un remate de pierna derecha dentro del área chica, tras un centro desde la banda izquierda por parte del venezolano Luis Rivas.



Luego de esto, Millonarios respondió tibiamente. La primera llegada de peligro de los visitantes estuvo a cargo de Alex Tenorio al minuto 10. El delantero empalmó de zurda cerca del punto penal, pero su remate se fue por encima del arco de Diego Andrade.



La 'AKD' pasó a tener control total del esférico. En el minuto 16, Carlos Valle recibió un pase profundo por el costado izquierdo, dentro del área visitante le hizo 'un sombrerito' al golero Diego Machado, sin embargo, su remate se fue desviado. El Quito perdonó.

Luis Rivas, tres minutos después estuvo cerca de poner la segunda diana para los 'chullas', mediante un tiro libre que atajó 'in extremis' Machado. El segundo tanto del elenco dirigido por Gustavo Vásquez llegó en el minuto 29. Luis 'Zara' Rivas definió tranquilamente debajo del arco, tras asistencia de Diego Carcelén.



En el último cuarto de hora, Deportivo Quito tuvo varias oportunidades de aumentar el marcador. Millonarios solo esperó replegado en defensa. Con el marcador 2-0 a favor del cuadro azul y grana se fueron al descanso.



En los primeros minutos del segundo tiempo el cotejo se desarrolló más en mitad de cancha. Los visitantes trataron de descontar. Sin embargo, su delantero centro Alex Tenorio no fue bien abastecido. Por otro lado, Deportivo Quito hilvanó un par de jugadas de peligro a través de Juan Alvarenga y Marco Casquete.



Al minuto 55, el atacante chulla, Carlos Valle, tuvo en sus pies el tercer tanto, pero no lo concretó, a pesar de que la portería de Millonarios se encontraba desguarnecida. El panorama para el elenco visitante -que vistió un uniforme rojo con negro- empeoró. Mateo Jácome, al 61', salió expulsado por una entrada fuerte sobre el defensa Fernando Ogonaga.



Definitivamente la suerte no acompañó al equipo dirigido por el DT Christian Granja; un minuto después, Andy Salazar, volante de Millonarios, sorprendió al guardameta Andrade con un remate de media distancia. Pero balón pegó en el poste.



Lueg de esto, los 'chullas' mantuvieron la posesión de la pelota ante la desesperación de los visitantes. Con esta victoria, Deportivo Quito sumó 21 puntos. Mientras que Millonarios se quedó con apenas una unidad, en diez partidos jugados.