Deportivo Quito ya tienen fecha y hora para su regreso a la Segunda Categoría. AFNA definió la primera fecha del torneo

La Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA), oficializó los horarios para la primera fecha del torneo provincial de Segunda Categoría, a disputarse este 15 de agosto de 2020. Debido a la emergencia del covid-19, siete clubes participarán en la temporada.

Deportivo Quito jugará su primer partido en la Segunda Categoría, desde la temporada 2018. Los ‘Chullas’ se enfrentarán a Aussie, en el estadio de la Liga Parroquial de Guayllabamba.



El partido será además el debut de Luis Fernando Saritama, que vestirá la camiseta de la AKD por quinta ocasión en su carrera. Del mediocampista ya se entrenó con el equipo y lucirá la banda de capitán.



Los clubes de AFNA cumplieron con pruebas para detectar el covid-19, el pasado 10 de julio de 2020. Sin embargo, los deportistas, cuerpos técnicos y demás involucrados se someterán a exámenes previo a los juegos.



Cumbayá FC está libre en esta jornada. Así quedó definida la primera fecha:



Sábado 15 de agosto

Aampetra vs Galácticos (10:30)

Estadio: Liga Cantonal de Rumiñahui



Domingo 16 de agosto

Juventud FC vs Cuniburo (10:30)

Estadio: Liga Parroquial de Guayllabamba.



Aussie vs. Dep. Quito (14:30)

Estadio: Liga Parroquial de Guayllabamba.