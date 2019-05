Deportivo Quito sufrió para empatar ante la U. Metropolitana en su primer partido en Chimbacalle

LEA TAMBIÉN

Ante un gran marco de aficionados que se dieron cita en el estadio de Chimbacalle, al sur de la capital, Deportivo Quito rescató un sufrido empate (2-2) ante Universidad Metropolitana. El compromiso, válido por la cuarta fecha del Fútbol Amateur, se jugó este viernes 2 de mayo, a las 12:00.

En los primeros minutos del partido ambos equipos buscaron mantener la posesión del esférico. Sin embargo, la Metropolitana sorprendió a Deportivo Quito y se puso en ventaja al minuto 4. Christian Rivera aprovechó un mal despeje de la zaga chulla y desde fuera del área sacó un potente remate que venció al portero Kevin Guerra.



El cuadro de la 'Plaza del Teatro' salió rápidamente en busca del empate. La primera jugada de peligro de la 'AKD' llegó mediante un tiro libre cobrado por Carlos Valle. Su remate pasó cerca del arco visitante. Luego, Patricio Avilés, también de tiro libre tuvo la oportunidad de emparejar el encuentro, pero su remate fue desviado por el arquero universitario.

Con el pasar de los minutos, Deportivo Quito siguió buscando el gol de la igualdad a través del venezolano Luis Rivas que fue el más incisivo en el ataque de la 'AKD'. Tuvo un mano a mano con el portero Kenny Sampedro al 21', que no supo aprovechar y desperdició una clara jugada de gol.



Al 16', Brandon Morales de la Universidad Metropolitana firmó el 2-0 tras una confusión defensiva de los 'chullas'. El elemento universitario remató, y con ayuda del desvío en un defensa del Quito, el balón entró al arco defendido por Guerra que no pudo hacer nada.



En el segundo tiempo, Deportivo Quito descontó al minuto 6' con gol de Luis Rivas, por la vía del penal. Después, el cotejo fue controlado totalmente por la 'AKD'. Los chullas aprovecharon la velocidad de los laterales y extremos para causar daño a Metropolitana, que se replegó en defensa.



Al 29' de la segunda etapa, Luis Rivas cayó en el área universitaria. El árbitro central marcó falta. Rivas tomó la pelota para cobrar la pena máxima, remató pero su disparo se fue totalmente desviado. El encuentro se mantuvo 2-1.



Tres minutos después, al 32', Rivas se reinvindicó y con un golpe de cabeza dentro del área anotó el gol del empate. En el tramo final, los 'chullas' buscaron el tanto de la victoria, pero no lo lograron por la buena actuación de los centrales de Metropolitana, Daniel Moreno y José Caicedo.



Con este empate, Deportivo Quito suma siete puntos. Mientras que Universidad Metropolitana acumula cinco unidades.