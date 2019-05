Deportivo Quito vuelve a Chimbacalle para enfrentarse al Parque FC

LEA TAMBIÉN

Sociedad Deportivo Quito volverá a la cancha del estadio Eloy Alfaro en el tradicional barrio de Chimbacalle para recibir al Parque FC, por la sexta fecha del torneo amateur de Pichincha AFAP. El encuentro será este sábado 18 de mayo del 2019 a las 12:00.

La dirigencia azulgrana confirmó que la entrada al escenario deportivo, ubicado en el sur de Quito, costará USD 4.



El elenco de la Plaza del Teatro se ubica en el sexto lugar de la clasificación con ocho puntos, gracias a dos partidos ganados, dos empatados y uno perdido. El líder del torneo es el Quito Corazón con 12 unidades, el mismo puntaje que su escolta el Cumbre Alta.



Luego se ubican Universidad SEK (10 puntos), Parque FC (10), Estudiantes de la Católica (9), D. Quito (8), U. Metropolitana (8), Graf (8), Santa Cruz (6), Luz de América (3), Atahualpa (0), Millonarios (0).



La sexta fecha tendrá los siguientes cotejos:

Deportivo Quito vs. Parque FC

Luz de América vs. U. Metropolitana

Millonarios vs. SEK

Santa Cruz vs. Quito Corazón

Atahualpa vs. Cumbre Alta

​Graf vs. Estudiantes de la Católica