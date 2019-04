DT del Deportivo Gloria: ‘Jugar con el último campeón, Liga de Quito, es algo único’

LEA TAMBIÉN

Los jugadores y el cuerpo técnico del Deportivo Gloria, equipo azuayo de Segunda Categoría, empezarán a observar los partidos de Liga de Quito con más detenimiento. Será el rival en los 16vos de final de la Copa Ecuador, prevista desde el 24 de abril del 2019.

Este martes 3 de abril, el entrenador del conjunto cuencano, el argentino Juan Carlos Elías, comentó que es algo único para sus dirigidos, puesto que “vamos a enfrentar al último campeón de la Serie A del fútbol ecuatoriano”. Lo definió como un plantel poderoso.



No se conforma con haber llegar hasta esta instancia de la Copa Ecuador, porque “Deportivo Gloria quiere seguir haciendo historia”. Con dos años de trabajo, asegura, tres de sus alumnos: Ariel García, Jefferson Nazareno y Víctor Palacio, llegaron a la preselección nacional Sub 20. El 2018 ganaron el título del fútbol azuayo de Segunda Categoría.



Elías destaca que, con financiamiento del empresario Jorge Reyes (presidente del club), 20 futbolistas de otras ciudades tienen desayuno, almuerzo y merienda, así como hospedaje, vestimenta, zapatos y estudios. De los 24 integrantes del equipo de Segunda Categoría, Jefferson Nájera, Adrián Cortez y Diego Ávila son los experimentados.



“Gloria ya hizo historia al llegar donde llegó, pero están preparados para lograr muchas cosas más. Sabemos cómo juega Liga, sin ser un equipo vistoso es difícil en el juego detenido”. El equipo cuencano accedió a los 16vos de final la Copa Ecuador luego de superar en penales al Audaz Octubrino de Machala.



Elías, quien en el 2001 ascendió al Deportivo Cuenca a la Serie A, dice que su equipo se entrena de lunes a sábado. El DT remarca que, cada uno de sus dirigidos tiene una historia de vida difícil y que el sueño de todos es convertirse en futbolistas profesionales. El club, en la actualidad, tiene 60 jugadores, desde la categoría Sub 16.