Deportivo Cuenca está en un túnel sin salida: sumó su segundo día sin entrenar

El plantel del Deportivo Cuenca tampoco practicó este viernes 26 de junio del 2020, en reclamo a los sueldos que no cobran desde la segunda quincena de marzo. Los jugadores y el cuerpo técnico se presentaron en las instalaciones del estadio Alejandro Serrano Aguilar, pero no saltaron a la cancha.



La situación parece no tener solución puesto que los futbolistas advierten que volverán a entrenar cuando hayan cobrado hasta abril, como mínimo. Los directivos, en cambio, argumentan que no tienen dinero y que se cancelará con los recursos que entregue la LigaPro, por los derechos de televisión.



Se conoció que, la LigaPro ya pagó a clubes la segunda mitad de derechos de TV del mes de abril. No obstante, en el caso del ‘Expreso Austral', ese dinero habría sido retenido casi en su totalidad por el Servicio de Rentas Internas (SRI).



Juan Serrano, presidente de la Comisión de Fútbol, exhortó de manera pública a los jugadores al diálogo con el propósito de persuadirlos para que vuelvan a las prácticas. Sin embargo, parece que los jugadores están decididos a mantener su posición hasta que les paguen.



La Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) denunció en un boletín de prensa, publicado el jueves 25 de junio, la falta de compromiso del club y el incumplimiento de lo pactado durante las negociaciones de la reducción salarial. Calificó como “deprimente acto que atenta contra la integridad de nuestros compañeros… AFE no permitirá más este tipo de atropellos”.